O árbitro mostra-lhe um cartão branco, o jogador não entende: tem um significado especial

O episódio ocorreu na partida da quinta divisão do Campeonato Português. Uma decisão tomada pelo Diretor do Torneio ocorre em um determinado momento do torneio.

Um jogador recebe um cartão branco do diretor da partida.

Um jogador de futebol da quinta divisão portuguesa ficou sem palavras ao perceber que o árbitro estava prestes a tirar o cartão do bolso. Ele não entende o porquê, à luz do desenvolvimento de seu ato e de sua atitude. Mais ainda, ficou impressionado com a cor: era branco, e por trás daquele “tamanho” havia um significado especial.

Rebobinar a sequência do videoclipe ajuda você a entender o que aconteceu e por que o diretor da corrida quis selar o momento. Resulta em um erro sensacional pelo manejo incorreto de um zagueiro que pega a bola rebatida pelo goleiro adversário: ele vai passar para o goleiro devolver, mas tropeça, erra e involuntariamente passa a bola para o atacante que está atrás.

A seleção de um árbitro não é uma atividade permissiva, mas tem valor apreciativo.

Uma pessoa é acometida por dores musculares repentinas e cai. O outro faz algo tão admirável do ponto de vista da fidelidade desportiva que merece aplausos públicos. Ele opta por não aproveitar essa vantagem fortuita, não afunda a jogada, retarda a corrida até parar e depois passa a bola. Percebendo que o adversário devia ter se machucado muito, não pretendia marcar daquela forma e com seu gesto facilitou a intervenção da equipe médica.

É nesse momento que o árbitro se aproxima do jogador, aplaude-o e mostra-lhe um cartão branco, sublinhando a atitude de fair play. O cartão branco é uma opção não reconhecida oficialmente pelo órgão regulador do futebol mundial nem adotada por outros países, mas Portugal quis introduzi-lo para promover uma maior justiça no jogo.

Ao perceber a lesão do zagueiro, o atacante manda a bola para fora.

Esta é a primeira vez que um cartão branco é utilizado no futebol masculino, embora não seja novidade no futebol feminino em Portugal. No passado mês de Janeiro, durante o jogo entre o Sporting Lisboa e o Benfica, na sequência da doença de um dos elementos da equipa no banco, marcou-se um belo momento de união entre as equipas: ambos os médicos estavam prontos para a cirurgia.

Enquanto aguardava que o órgão regulador do futebol internacional decidisse sobre a introdução do cartão branco, Portugal abriu o caminho. Anteriormente, o antigo presidente da UEFA, Michel Platini, apoiava a utilização do “cartão branco”, mas este tinha um propósito diferente: punir os jogadores de futebol que protestavam demasiado, provocando-lhes uma espécie de expulsão temporária (10 minutos).