“Tenho negócios com o clã De Lauro”- Corriere.it

A cumplicidade externa numa associação mafiosa é uma acusação mais grave. As atividades ilegais também incluem o contrabando de cigarros e a marca de moda “Corleone”. O motorista do DTA também foi questionado

Um casal que queria estar na moda Agora Separado da prisão. Tony Colombo e Tina Rispoli – ela é uma cantora neo-melódica, ele é uma viúva da Camorra – e eles ganharam fama nas redes sociais e vídeos virais com um casamento luxuoso. Carruagem e cavalos brancos para a noivaUma banda para recebê-los na Câmara Municipal e um concerto noturno não autorizado na Piazza del Plebiscito.

Ontem de manhã eu

O De Lauro foi preso sob a acusação de fazer negócios com o clã — o instigador da sangrenta rivalidade Scampia — ao financiar ou facilitar as atividades empresariais de Vincenzo di Lauro, um dos filhos do patrão Paolo, o “Cirrusso o Millinario”. E investiu com ele em atividades ilegais Associado ao contrabando de cigarros.





Acusação contra ambos

É muito sério Concorrência externa na associação mafiosaE a investigação que os envolve – coordenada pela direcção antimáfia do distrito – levou à prisão de 26 pessoas, incluindo o motorista da DDA Vincenzo de Lauro e o irmão de Tina Rispoli, Raphael, que forneceu informações confidenciais.

Dê a ela Opiniões de alguns contribuidores da justiça E das interceptações coletadas pela polícia de Nápoles surgem episódios que supostamente cobravam juros do cantor e, sobretudo, de sua esposa. O casal se casou cerca de sete anos depois da morte do primeiro marido. Gaetano MarinoFoi emboscado e morto em agosto de 2012 em Terracina, onde estava de férias.







Mas o Até onde vai a conexão comercial? Colombo Ele recebe um grande empréstimo de Marino para financiar suas atividades musicais. Mas de acordo com o relatório da DDA, Compartilhado pelo juiz de primeira instância após o casamento de Tony Colombo

Os ingressos De devedor a protagonista da atividade empreendedora de Vincenzo de Lauro, que entre outras “façanhas” também inventou uma bebida em lata em forma de bala. Sua ficha criminal limpa faz do NeoMelotico a escolha perfeita para adquirir negócios como a marca de roupas.

De Lauro decidiu criar Venda produtos exclusivos em sua loja Secondigliano Um dia Lele Mora também vem servir de testemunha.



Eles escolhem Um nome adequado para o seu ambiente: Corleone. Eles inventaram um logotipo C gigante e lançaram uma linha de camisas, moletons e bonés. Enquanto isso, De Lauro também investe em uma loja de departamentos, Tina Rispoli oferece a ele um complexo escolhido entre seus diversos imóveis. Mas ela não faz isso de graça e, se o aluguel não chega no prazo, nem ela nem Tony, apesar de lidarem com um empregador, têm escrúpulos em exigir o pagamento, mesmo com certa coerção.

A outra é a atividade Tabaco importado proibiu fábrica de cigarros. Colombo é responsável por identificar o armazém correto na Acera. Quando a polícia financeira encontra e apreende tudo, ele escreve à esposa:

“Eles tomaram o armazém. Meu coração parou.”