Alarme Roma vai separá-lo de Mourinho | Árabes vão às compras em Trigoria

A má notícia para os Giallorossi é que os clubes sauditas estão prontos para contratar um jogador de topo do plantel, além do seleccionador de Portugal.

A estadia de José Mourinho na capital parece mais complicada. O contrato do Special One expira no final desta temporada e nenhuma reunião foi marcada entre ele e o clube para discutir uma renovação. Na verdade, as muitas divergências que os dois lados tinham sobre o projecto técnico excluíam completamente esta possibilidade.

Além disso, o treinador esclareceu recentemente seu desejo futuro de experimentar uma nova experiência. Mau havia dito Certamente teria treinado o Campeonato Árabe, que está cada vez mais repleto de campeões e técnicos de ponta. Por esse motivo, sua transferência para o banco da Saudi Pro League no final do ano é improvável.

Mas os portugueses não serão o único perfil de Trigoria para a Arábia Saudita. De acordo com os últimos rumores de mercado, de fato O próprio dono do Magica estará pronto para se despedir e aceitar uma rica oferta árabe. Portanto, parece que os sauditas estão interessados ​​em gastar dinheiro no clube Giallorossi e, depois de Ibanez no verão passado, Mourinho em junho próximo, estão à procura de outro membro da Roma.

Um grande jogador parabeniza a Roma

Avançar Chris Smalling Ele poderia deixar a capital rumo à Arábia Saudita em junho. O zagueiro, que já esteve na mira de alguns clubes árabes, sofreu uma série de problemas físicos que o obrigaram a perder as últimas partidas importantes contra o Luba.

Tendo em conta a sua condição física, a idade e o facto de ganhar um salário substancial, Roma pode considerar demiti-lo no final da temporadaEspecialmente se o baluarte defensivo que se provou nos últimos anos não regressar o mais rapidamente possível.

A segurança dos ciganos precisa de ser renovada

No próximo verão, o diretor esportivo Diego Pinto pode ser forçado a Os Giallorossi estão praticamente construindo a retaguarda do zero. Riscos de saída menores, como mencionado, com Cumbulla agora fora do programa e Diego Llorente provavelmente não sendo recuperado.

Neste ponto, Mancini e N’Tikka serão os únicos no pacote defensivo do Magic. como consequência Serão necessários muitos reforços no setor traseiroE o diretor desportivo português tem de trabalhar imediatamente, por isso não está preparado.