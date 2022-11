Celledizzo (Trentino), um homem de 24 anos é encontrado morto na floresta: ele comete suicídio

A família gritou de preocupação com sua ausência. O homem de 59 anos, de acordo com evidências coletadas pelos Carabinieri, pode ter se suicidado. Uma arma. Foi descoberto durante uma busca por carabinieri, bombeiros voluntários e socorristas de montanha na floresta acima de Celledizzo, em uma área diferente de onde Lucietti foi encontrado morto.

Em 31 de outubro, por volta das 7h45, o homem de 59 anos deu o alarme e denunciou o corpo do jovem caçador e bombeiro voluntário, funcionário da Fusin Film em Osana, que havia saído de casa sozinho nas primeiras horas da manhã. . Ele caminhou em direção à floresta acima da aldeia. Determine se a distância Uma ligação entre duas mortes No entanto, isso ainda é prematuro e atualmente não há elementos que possam conectar os dois fatos. Para esclarecer a questão, serão base os resultados da autópsia do corpo do jovem de 24 anos, marcada para quarta-feira, 2 de novembro.

Igualmente importantes seriam as investigações que Riz realiza sobre as provas recolhidas pela Compagnia de Glace e os Carabinieri da divisão investigativa de Trento: Armas, munições e até um estojo de cartuchosO tiro posterior detonado, encontrado próximo ao corpo de Massimiliano Luccietti, será analisado por técnicos do Departamento de Investigações Científicas, que também realizarão testes balísticos.

“Houve Um menino útil, ativo e sociável. Depois de fazer parte do grupo de estudantes, ela se juntou a nós como voluntária há quatro anos. Em Celledizzo, ele sempre foi ativo no grupo de jovens, jogando-se no esporte para ajudar a organizar eventos, festas e festivais”, lembrou Vincenzo Longhi, comandante dos bombeiros voluntários.