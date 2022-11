Imediatamente dispensado, Juventus assume por empréstimo

O jogador já foi dispensado, o que é uma oportunidade potencial para a Juventus no mercado de transferências. Descuido e todos os detalhes

“Sempre fui muito feliz por estar aqui. Sinto-me como uma família aqui, um clube onde passei toda a minha carreira como profissional. Sou muito grato a Juventus, vou seguir em frente e tentar dar o meu melhor para a equipe. Veremos sobre o futuro mais tarde”.

“Minha última temporada aqui? Quase fiz uma vida aqui, sinto-me parte da família e procuro seguir em frente sem pensar no futuro. Vamos ver”. Antes do Juventus Festival-Paris Saint GermainJuan Quadrado Assim, ele respondeu sobre seu futuro. Como se sabe, o elenco da Juventus expira em junho próximo e a permanência é duvidosa. O colombiano está na mesma situação do extremo oposto da Juve. Alex Sandro: O lateral brasileiro está prestes a expirar e deve deixar Turim em transferência gratuita no final da temporada. Na Juventus, de fato, já se fala em um potencial sucessor da dupla e uma remodelação planejada nas alas. A Juve já tem vários nomes no banco Mercado de câmbioUma delas, em sessões anteriores, foi a de Alex diz pertencendo à Manchester United. O ex-internacional português está atualmente emprestado Sevilha.

Mercado de transferências da Juventus, perspectiva Telles em janeiro: todos os detalhes

Conforme relatado por ‘elgoldigital.com’, diz Já baixado de Sevilha. O clube andaluz não confia no time português e até reflete sobre uma despedida precoce. Janeiro, o ex-Inter poderia retornar a Manchester com seis pesos médios. O lateral-esquerdo já se juntou à Juventus em sessões anteriores Mercado de câmbioFórmula 1 pode mais uma vez representar uma oportunidade importante para os bianconeri dívida. Vamos ver.