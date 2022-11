Leticia Moratti, que se demitiu da região da Lombardia: “A relação de confiança com Attilio Fontana foi rompida”

a partir de Stefania Ciale

Comunicado de Leticia Moratti: Ela retirará os poderes de Vice-Presidente e Conselheira para a Previdência. Nota: “Registo com preocupação a decisão de antecipar a reintegração de médicos e outros profissionais de saúde”

Letizia Moratti renuncia ao cargo de vice-presidente e conselheira para o bem-estar da Lombardia. Com um comunicado de imprensa às 10h45 desta manhã, o ex-prefeito de Milão acelera a mudança que todos esperavam desde o final de setembro, quando se perdeu a relação de confiança entre ele e o presidente Attilio Fontana. “Por respeito e responsabilidade para com os cidadãos e considerando a delicada situação socioeconômica do país, esperei pelos resultados das eleições políticas e da formação do novo governo para declarar minha posição. Por essas razões, e somente hoje, o oposto Perdeu-se uma relação de confiança com o presidente Attilio Fontanaanuncio a decisão Enviar proxies Como Vice-Presidente e Conselheiro para o Bem-Estar da Região da Lombardia», comunica Moratti. Explicando como isso é “um forte sinal sobre o atraso ativo e as dificuldades desta administração, que já não responde aos interesses dos cidadãos lombardos”.

Uma posição clara sobre o governo que lidera a região há cinco anos e está no cargo desde janeiro de 2021. Portanto, esse é um sinal preciso de Fontana entrando em campo como oponente considerando os regionais de 2023 (mesmo que sua assessoria de imprensa não esteja comentando mais sobre a decisão neste momento). “Uma escolha de clareza pela qual assumo total responsabilidade, considerando as medidas contraditórias adotadas no combate à epidemia. Por um lado, admito positivamente que o imposto que estabeleci para os cidadãos da Lombardia segue a opinião dos especialistas da sala de controle da Lombardia, onde implementei a obrigatoriedade de máscaras em hospitais e RSA. Por outro lado, registo com preocupação a opção por antecipar a reintegração de médicos e outros profissionais de saúde não vacinados, Isenção de multas sem cera e sensibilidades variadas sobre a importância das vacinas. Estes três exemplos são indicativos de uma abordagem política diferente nesta área». READ Marmolada, o número de desaparecidos, todos italianos, caiu para 5. Uma quarta vítima foi identificada, uma mulher na casa dos trinta - Chronicle

Esta é uma posição precisa que contraria não só Giunta Fontana, mas também as primeiras ações do governo Meloni: “Hoje se O país está seguro em relação ao covid, a quem devemos, sem dúvida, a participação massiva na campanha de vacinação nos últimos meses. Foi vencida pelo extraordinário sentido de responsabilidade cívica dos cidadãos lombardos e pelo enorme empenho de médicos, enfermeiros, militares, defesa civil e voluntários com a adesão e segurança. Uma vitória para se orgulhar Agora sendo questionado por ações com as quais discordo ».

Assim, aguardam-se as decisões do presidente Fontana. “Ao renunciar – conclui – sublinho que estou à disposição da região para entregar devidamente o andamento dos projetos que tenho e implementei, com sentido de integridade e lealdade. Refiro-me a questões e princípios que me são particularmente carosO tema das minhas últimas propostas de decisão sobre importantes investimentos públicos na saúde dos cidadãos, a construção de habitação social adicional e a redução drástica das listas de espera nas clínicas».

