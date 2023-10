Vittorio Scarpi envia e-mail ao fisco após a morte da mãe sobre empréstimos e fichas: “Precisa de 3 mil euros”

A dívida de Vittorio Scarpi com a Receita relativa a impostos diretos e IVA não pagos entre 2012 e 2019. Meloni, o subsecretário de governo, está sendo julgado em Roma por fraude fiscal. O valor de 715 mil euros é atualizado para 2022: vai aumentar no novo cálculo dos juros. Mas hoje ele promete Uma ocorrência cotidiana Ele irá “remover regularmente” pastas de “março deste ano”. Seu advogado, Giambalo Cicconi, diz que a investigação sobre o quadro comprado por sua sócia, Sabrina Coley, “só pode terminar em demissão, é um presente de outras pessoas”. Diz que o crítico já pagou 250 mil euros para liquidar a dívida com o Fisco. Mas entretanto o jornal de Marco Travaglio publica emails do seu secretariado.

Contatos

Segundo Scarpi, essas comunicações fazem parte de um vazamento que ele atribui a um de seus colaboradores. “Era um homem que desapareceu no trabalho: disse-nos que estava em coma, enquanto depois descobrimos que foi preso por fraude”, relatou, reportando-se à Polícia Postal. O jornal cita um email de Nino Ippolito, chefe da subsecretaria. “É preciso encontrar um patrocinador que lhe permita pagar pelo menos 3 mil euros”, escreveu ao Cassino e à Universidade do Sul do Lácio, que pretendia contratá-lo para o dia “Arte e Direito”. O gerente de programa da Sgarbi e da Arls Srl organizaram 33 eventos pagos em nove meses. Duas semanas depois, chega a resposta: “Olá, Nino, não creio que seja possível”.

Seis mil euros por trinta minutos

No dia seguinte, ele sempre te avisa Na verdade, o Secretário Adjunto esteve em Messina para um evento com documentário patrocinado pelo município e pela região. “O Exmo Scurby só deverá comparecer aos últimos 30 minutos do evento porque se quiser discutir algum tema do documentário seria uma cortesia para toda a empresa.”. Taxa? Seis mil euros mais IVA por 30 minutos. Ato nº. O Decreto-Lei n.º 215/2004, no seu artigo 2.º, estabelece: “O titular de cargo público não pode exercer actividade profissional ou independente em matéria de estatuto público, ainda que gratuitamente, em benefício de instituições públicas ou privadas”.

Penalidades e impostos

Segundo Cicconi, os impostos não pagos pela Sgarbi estão relacionados a multas e tributos. “O secretário adjunto cancelou o cargo, pagou três parcelas, perdeu a quarta parcela e depois assumiu. Quatro. O próximo expira em 30 de outubro: ele pagará mais 70 mil euros.” O advogado explica que desde 2014 Scurby enfrenta dificuldades na sequência da morte da mãe e como herdeiro passivo. Mas agora quer curar tudo: ” ele cura com base no artigo 28 da Lei 602 de 1973 Pronto.” Ou seja, sobre o pagamento de impostos diretos por meio da transferência de bens culturais. Enquanto isso, após a entrevista do ministro Sangiuliano, abrem-se fissuras com o governo. Embora ele tenha tentado negá-lo – sem sucesso.

Irmãos da Itália

E o lado do Primeiro-Ministro continua a distanciar-se dele. “Para ela, a Miss Itália termina aqui”, disse o deputado. Fabio Petrella anunciou ontem o 84º concurso de beleza durante coletiva de imprensa na Câmara. O crítico não estará no júri, portanto os honorários de 10 mil euros da organizadora Patrícia Mirigliani não estarão. Em Sgarbi ontem Mosquito Sangiuliano disse que era incompatível. O histórico dos jornais diz que hoje toda a maioria o expulsa. A Forza Italia afirma que não faz parte do partido no governo. Maurizio Lupi diz o mesmo para Noi Moderatti. Em última análise, verifica-se que o cargo de Subsecretário foi contabilizado para a quota do FdI. Confirmado por deputados e senadores via della scrofa.

Sabrina Cole e Marta Basina

Mas por que Scorby recebeu uma crítica da Forza Italia? Segundo Na verdade O rompimento com Berlusconi ocorreu antes da morte do ex-primeiro-ministro e por causa de sua namorada. Sabrina Cole humilhou Martha Pacina em um jantar. A notícia chegou a Argor por meio de amigos em comum. A “esposa” ficou furiosa. Então decidiram não incluí-lo na lista (ele foi selecionado em Lupi).

