FE, Evans (Jaguar) foi o mais rápido na primeira sessão de testes em Valência. Da Costa (Porsche) e Buemi (Envision) estão a alguns milésimos de distância

VALENCIA – Mitch Evans (Jaguar Tcs) foi o mais rápido nas primeiras três horas de testes oficiais da Fórmula E, confirmando o desafio de alto nível entre o fabricante britânico e os motores da Porsche. Os testes começaram às 9h no circuito Ricardo Tormo, em Valência, e incluíram 5 estreantes, incluindo um russo, portador de passaporte israelita, Robert Schwartzman, escalado pela DS Penske, que se manteve firme na pista. A sessão foi interrompida por 17 minutos quando os administradores levantaram uma bandeira vermelha.

Monolugar preto-ouroFora isso, o usado por Stoffel Vandoorne foi retirado direto do circuito, sem sequer passar pelos boxes para ser testado pelos engenheiros que esperavam para rodar na sessão da tarde, a partir das 14h. Até esse ponto, Schwartzman tinha cronometrado o sétimo tempo (1:25.561), meio segundo melhor que o tempo mais rápido do primeiro dia de testes do ano passado, estabelecido por Maximilian Gunther (1.26.221). Folclore do depósito Maserati.

Nos últimos 45 minutos Outros pilotos se saíram melhor que o infeliz Schwartzman. Como cada grupo segue suas próprias estratégias e utiliza testes baseados em suas próprias necessidades de ajuste, a referência é apenas parcialmente indicativa. Evans conquistou o recorde da volta de 1:24,474 segundos no final da sessão do piloto português Antonio Felix da Costa da Tag Heuer Porsche, 143 milésimos melhor que o piloto de Cascais. 7 também um minuto e 25”: Sebastien Buemi (Concept, cliente Jaguar) 1:24.641, Edoardo Mortara (Mahindra) 1:24.701, Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) 1:24.754 Ele (Maserati) em 1:24.764 e surpreendente O estreante da Neom McLaren, Taylor Barnard, de 19 anos, rodou em 1m24s929.

Campeão atual Jack Dennis (Andretti) ainda não está na pista, pois sua equipe quer fazer experiências no circuito da piloto barbadense Jane Maloney (última vez), assim como de Norma Neto (décima primeira vez). O retornado Nyck de Vries, já campeão mundial com a Mercedes ao volante do Gen 2, teve que se contentar pela última vez em sua estreia oficial com o Gen 3. O indiano Jehan Daruwala com o segundo Tipo Folgore terminou a manhã em décimo terceiro. Tempo: 1:25.374.

