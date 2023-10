“Aumento de impostos inaceitável” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Bruxelas – Connecticut Antonio Tajani Encontrou-se no Hotel Le Louis dois dias antes do início do Conselho Europeu, sem tornar a reunião pública. com Matteo Salvini A comunicação é constante e nas últimas horas “não desabafei com ele, li uma reconstrução inventiva, tenho notícias dele todas as manhãs”. Em suma, “não há problema com a maioria, nem com os vice-primeiros-ministros, nem mesmo com a Mediaset”. O orçamento avança – “blindado” e sem cláusulas de retirada obrigatória – para chegar ao Parlamento nas próximas horas. O caso Sgarbi “será avaliado quanto ao seu mérito após as respostas do Antitrust”. Na conclusão do Conselho da Europa, há muito dedicado ao Médio Oriente e aos principais documentos económicos da União Europeia, Geórgia Meloney Ele fica com os jornalistas mais tempo do que o normal, jogando água no fogo das polêmicas nacionais.

Retirada compulsória Com Tajani ele teria esclarecido quase tudo, mesmo que as distâncias fossem em linha seca, justamente no almoço reservado aqui em Bruxelas. Qualquer distância restante com a Liga parece estar em vias de ser superada, por isso a ideia de apresentar uma manobra tem um número muito pequeno de revisões: “Há um clima geral que eu vejo. Às vezes fico muito tranquilo em estudar “. Além disso, o conselho do Primeiro-Ministro é não perseguir os muitos rascunhos que estão em circulação. Como se referir à retirada forçada de dinheiro das contas bancárias de sonegadores de impostos. “Isso já estava previsto na lei feita pelo governo anterior sobre o confisco de contas correntes, mas estava completamente fora da ordem do dia”.

Zero correções para manobrar Respondendo às perguntas, o Primeiro-Ministro garantiu-nos que estamos na fase final e que a Lei do Orçamento pode ser enviada ao Parlamento até segunda-feira. Zero alterações parece ser uma opção que o Palazzo Sigi tenta confirmar: “Seria bom provar mais uma vez que a maioria e o governo são o elemento qualificador para fazer o seu trabalho. Eles podem decidir”, destacou Meloni. No caso da ação salarial do subsecretário da Cultura, Vittorio Scarpi, sublinha que “não tem tempo para olhar objetivamente” e aguarda uma “resposta antitruste” ao relatório do ministro da Cultura. “Avalie-me o que eu mereço”. READ Férias no estrangeiro estão a ser renovadas, uma vez que Portugal anunciou que vai receber turistas do Reino Unido a partir de 17 de maio

Pacto de Estabilidade Sobre as questões europeias, Meloni diz-se “satisfeito” com as decisões do conselho sobre o Médio Oriente porque reflectem as prioridades indicadas pela Itália. Ele diz que é um “importante papel italiano” na realização de “alguns progressos” na reforma do Pacto de Estabilidade. “Nas conclusões da cimeira há uma referência ao encerramento das novas regras para a administração até ao final do ano. Este também não é um passo óbvio. A negociação não foi fácil e ficámos lá até ontem à noite. Porque o as posições iniciais são diferentes”, explicou, dando quase simultaneamente a mesma resposta que a chanceler alemã. Olavo Scholes.

A confusão O mecanismo de estabilidade “não foi falado”, esclareceu Meloni antes de reiterar a sua posição: “O MEE é baseado nas regras do antigo acordo de estabilidade, estamos a tentar mudar, não podemos reconhecer este acordo com as regras antigas”, o resumo . Portanto, o tratado deverá ser modificado primeiro e depois o MEE deverá ser incorporado no novo tratado, se necessário. E uma votação no Parlamento? “O Parlamento decide, eu estou no governo”, resumiu. Questionado sobre se a oposição italiana não enfraqueceu o governo nas negociações sobre um novo acordo, que também discutiu numa reunião com a presidente do BCE, Christine Lagarde, Meloni responde sem hesitação: “Na verdade, o oposto é verdadeiro”. Por outras palavras: se deixarmos o reconhecimento de que o MEE na UE está “congelado”, temos mais cartas para jogar nas negociações sobre um futuro acordo.