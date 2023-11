Queda de neve, novos flocos (VÍDEO) chegando, mais caindo nessas regiões! Vamos ver onde

Uma nova carga de neve está chegando às montanhas



Fortes nevascas ocorreram em muitos lugares nos Alpes, com fortes nevascas ocasionais nos Alpes Ocidentais. Mas mesmo no início da nova semana e com a chegada do verão de San Martino, os eventos de neve continuarão a ocorrer, especialmente no setor alpino, nas montanhas fronteiriças com França, Suíça e Áustria.

Na manhã de domingo, 12 de novembro, grandes quantidades de neve caíram até 500 metros de altura no fundo do vale na região de Aosta. A queda de neve foi particularmente intensa na área de Cervinia, a uma altitude de 2.000 metros.

São as altitudes e áreas onde neva

Do começo Terça-feira, 14 de novembro A neve cairá novamente nas montanhas Piemonte Ocidental e Vale de Aostacom escalas até 1300 metros, muitos eventos na fronteira são contrafortes de montanha. As zonas mais afectadas são o oeste de Turim (especialmente as zonas fronteiriças) e uma grande parte do Vale de Aosta. A Dama Branca continuará a cair não só em França, mas também nos sectores alpinos que fazem fronteira com a Suíça e a Áustria e, portanto, também em partes do Alto Piemonte, da Alta Lombardia e do Alto Ádige. Novo levantamento de neve, áreas escamosas (em roxo). Finalmente, olhe para o próximo fim de semana, não descartamos o retorno da neve em altitudes mais baixas. 16 a 17 de novembro Encaminhar devido a uma visita Uma tempestade fria Com características de inverno, a queda de neve é ​​progressivamente menor em altitudes mais elevadas.

No entanto, teremos a oportunidade de falar sobre isso em nossas próximas atualizações.