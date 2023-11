Teme-se ferimentos ao proprietário

Depois de uma tarde desastrosa no Napoli, espera-se uma dispensa mais longa para um dos titulares: a última por lesão.

O Napoli-Empoli terminou em 0 a 1 com o gol de Kovalenko de fora da área batendo Golini. Falha conforme esperado O Napoli questionou ainda mais o futuro de Garcia no banco. Uma absolvição com efeitos imediatos parece agora o cenário mais plausível, pelo menos de acordo com os últimos rumores. Aguardamos apenas uma comunicação oficial da empresa, que se reunirá à noite para traçar a situação. Em reunião entre a alta direção da empresa também será discutido um possível substituto. Atualmente, Igor Tudor parece ter vantagem.

No entanto, quem estiver no banco do Napoli no reinício, após o intervalo reservado para compromissos com a seleção nacional, terá alguns problemas relacionados a lesões para resolver. Desde o início da temporada, a equipe tem enfrentado muitos problemas físicos, principalmente problemas nos tendões. Considere a recente lesão de Osimhan no tendão direito enquanto jogava pela seleção nacional. O nigeriano vai mantê-lo por mais algum tempo, pelo menos nesta parada, mas Ele já pode sentar no banco com AtlantaDepois de retornar das seleções nacionais.

Mais um grande jogador está afastado por lesão: o último em suspensão

Durante Napoli-Empoli Mario Rui também parece ter uma lesão muscular. Aos 84 minutos, o lateral português substituiu Oliveira, mas lesionou-se minutos depois. Mário Rui foi obrigado a permanecer em campo porque Garcia já tinha utilizado todas as suas substituições quando parou. Coxos de assistir, os portugueses terminaram a partida tropeçando, mas no final da partida a primeira impressão da condição do ex-zagueiro do Empoli e da Roma já havia chegado.

Na verdade, de acordo com rumores recentes, Isso seria uma lesão no adutor esquerdo. Uma lesão significa um tempo de recuperação mais longo e, obviamente, é necessária uma avaliação mais precisa da extensão da lesão. Esta semana, muito provavelmente, todos os exames de rotina serão realizados pela equipa médica e será definido o processo de reabilitação. Independentemente de quem estiver no banco azul, o lateral português deverá estar disponível assim que o Campeonato for retomado, prevendo-se que o Nápoles seja chamado para enfrentar o complicado jogo frente à Atalanta. . O primeiro dos cinco jogos importantes restantes da temporada será consecutivo: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga.