O que são cidades inteligentes?

Bolonha, 12 de novembro de 2023 – As cidades evoluem e também as formas de as avaliar. Num mundo cheio de ‘cidades inteligentes’, qual cidade é o melhor lugar para viver? Isto é revelado por A nova classificação City Vision Score, que analisa a inteligência (“inteligência”) das nossas cidades e municípios. Mas vamos ver em que consiste esse ranking e como ele é medido Inteligência das cidades.

É assim que funciona

Para traçar um ranking de 7.900 municípios italianosPontuação City Vision levada em consideração Seis fatores principais: Gestão inteligente (Idade média da administração pública, etc.) Economia inteligente (renda média per capita, número de start-ups), Ambiente inteligente (recolha seletiva de resíduos, energia proveniente de fontes renováveis, etc.) Vida inteligente (densidade e condições habitacionais, camas hospitalares, preço médio da habitação, etc.) Jogada inteligente (transportes públicos, ampla disponibilidade de pontos de carregamento para carros elétricos, etc.) e Pessoas pequenas (Graduados, Igualdade de Género, Digitalização, Participação Eleitoral, etc.). presentear Cidades muito legais Em uma escala de 1 a 100 Tamanho dos municípiosO Qualidade de vida E, uma característica essencial das cidades inteligentes, a Tecnologia. Por exemplo, quantos cidadãos utilizam plataformas digitais para interagir com a administração pública? Ou quão fácil é para os cidadãos viajarem de transporte público? Como podemos combater a disparidade de género no emprego? Em suma, todas as perguntas e suas respostas indicam o padrão de uma cidade inteligente, verde, justa e inclusiva. Nesse sentido, vejamos o melhor Emília Romagna E Marcas.

As 10 principais cidades inteligentes da Emilia Romagna

Reggio Emilia (90,3; 12º geral) Bolonha (88,7; 18º) Parma (86; 36º) Imola, Bolonha (86; 37º) Granarolo del Emilia, Bolonha (85,3; 47º) Calderara Reno, Bolonha (85; 50º lugar) Cesena ( 84,9; 54º lugar) San Giorgio di Piano, Bolonha (84,8; 55º lugar) Rubiera, Reggio Emilia (84,6; 58º lugar) Casalecchio di Reno, Bolonha (737). )

As 10 principais cidades inteligentes em março

Fano, Pesaro e Urbino (83,6 no geral; 77º lugar) Pesaro (82,3; 114º lugar) Mandelabate, Pesaro e Urbino (77,1; 427º lugar) Urbania, Pesaro e Urbino (74,7; 694º lugar) Bessaro e Pesaro, 73,5; 855º lugar) Cartoceto, Pesaro e Urbino (73,5; 862º lugar) Urbino (73,4; 867º lugar) Gradara, Pesaro e Urbino (73,3; 876º lugar) Metauro, Pesaro e Urbino em Coli, Pesaro e Urbino (836º lugar)) e Urbino (73,1, 908º lugar).