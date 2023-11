Os portugueses desistiram devido a problemas musculares

As partidas de Raffaele Leo duram apenas oito minutos na Via del Mare, em Lecce. Aos 8 minutos do primeiro tempo, os portugueses do Milan, profundos…

A partida dura apenas oito minutos Rafael Leão, no Estádio Via del Mare, em Lecce. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o português do Milan foi servido ao fundo por Krunik, mas depois de alguns metros sentiu um chute e ficou mole. O atacante toca a parte posterior da coxa esquerda e imediatamente pede a substituição estacas Okafor foi substituído por ele.

Imediatamente auxiliado pela equipe médica do AC Milan, que aplicou uma bolsa de gelo na coxa esquerda, Leo disse: “Parei bem na hora”. Portanto não se trata de uma rotura muscular, mas acredita-se que o português possa ter sofrido de cansaço na taça. O seu estado será avaliado nas próximas horas, mas nesta fase é considerado dúvida para os próximos jogos com a seleção de Portugal.

Estão marcados testes a partir de amanhã para entender a extensão da lesão, uma pausa que poderá permitir a recuperação de Leo antes dos próximos compromissos com os rossoneri. O português não tem muitas lesões deste tipo, mas já na época passada sofreu no jogo com a Lazio, o que não lhe permitiu entrar em campo na derrota das meias-finais da primeira mão para o Milan frente ao Inter. 2-0.

