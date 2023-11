“Carabinieri decola”. Movimento da Itália para mediar entre israelenses e palestinos

Dois nas próximas horas Policiais Eles partirão da Itália com destino Médio Oriente. Eles seriam usados ​​no caso de uma guerra entre a Palestina e Israel, mas não teriam função operacional. A informação foi revelada pelo Comandante Geral dos Carabinieri. Théo Lucy, em entrevista ao Tg2. Os jogadores italianos foram expressamente solicitados pelos Estados Unidos e deverão desempenhar um papel técnico.

A sua missão, explicou o general, era “ Conversação entre chefes de polícia palestinos e israelenses sob os auspícios da administração dos EUA “.uma tarefa delicada que os nossos soldados já realizaram noutras situações de combate e para a qual são treinados e admirados internacionalmente. Lucy fez questão de sublinhar o pedido dos dois soldados” Isso aconteceu do comando americano e o ministro Croceto respondeu positivamente durante o dia “. Aparentemente, há grande sigilo por parte dos militares sobre a identidade dos dois militares, que dentro de algumas horas embarcarão em um avião militar destinado a uma situação de combate, informação fornecida pelo general. Eu “ Coronéis Quem tem experiência na área, já é Estrutura relacionada com policiais israelenses e palestinos. Participaram na formação presencial da Polícia Palestiniana, que realizamos com satisfação há 8 anos. “.