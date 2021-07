Armas adequadas para quem tem problemas psicológicos: Existe uma solução (mas o mundo político está em movimento) :: Blog Hoje

Pequenas mensagens informando um problema mais difundido e menos conhecido. Quantas armas estão legalmente nas mãos de pessoas com problemas de saúde mental mais ou menos óbvios na Itália? Infelizmente não sabemos. Há poucos dias, quatro jovens viajavam pela Government Road 131, “Charlo Felice”, a principal artéria rodoviária da Sardenha. Eles passaram por um carro perto de Serendipity (ao sul da ilha) e então ultrapassaram o mesmo carro, quando notaram a mão de um homem saindo da janela do carro. A mão segurava uma pistola. De repente, aquela arma disparou. A bala atingiu o pneu traseiro direito. Não houve efeitos colaterais para os meninos no avião.

O homem que se matou foi embora em seu carro. Após uma rápida investigação no banco de dados da polícia, Carbineeri identificou o “atirador” como Sazari, de 63 anos, dono do Renault McCain Swin cinza, sem a placa frontal onde o tiro começou. Pistola. De acordo com vários jornais locais, ele revelou problemas psicológicos inexplicáveis ​​(“uma dissolução”) e foram horas de medo. Havia um homem armado na Sardenha com uma arma na mão e queria usá-la. Acontece que o homem estava em Pittsburgh com sua esposa naquele dia e foi embora sem dar nenhuma explicação. Então, à noite, no mesmo dia, ele parava na Cochlear: ele vagava sem rumo pelos dias do campo. Ele disse que não lembra onde deixou o carro ou a arma. Foi entregue à equipe médica. A questão é que, apesar de ter problemas de saúde mental (resta saber quem revelou tais problemas), ele tinha uma arma de fogo devidamente denunciada.

“Portar legalmente de armas de fogo não é mais aceitável para vítimas de instabilidade e doença mental devido às leis que protegem a privacidade dos proprietários de armas, em vez da proteção de familiares, amigos e conhecidos.” Gabriella Neri nos disse no ano passado. Já se passaram 11 anos desde o assassinato brutal do ex-funcionário Paulo Iconi por seus maridos Luca Cerracioli e John Hilmer, diretor e gerente executivo da Kifas Electric em Masaroza (Luca), respectivamente. Iconi, que foi convidado para uma entrevista de emprego na empresa com a qual havia colaborado anteriormente, disparou – era 23 de julho de 2010 – cinco tiros com uma arma que havia inadvertidamente com licença para “uso esportivo”, que matou imediatamente Cheragoli e Hilmer: sim, ele depois se refugiou no banheiro onde se suicidou. Originário de Zac (Portenone), o jovem de 51 anos sofria de depressão psiquiátrica severa e tinha um histórico de internação para tratamento médico obrigatório (Tso). Ele havia tentado suicídio várias vezes no passado, mas apesar de tudo isso tinha uma arma com base em uma licença regular que nunca foi revogada.

É urgente rever as regras para prevenir homicídios e crimes (mas “apenas” episódios como Serendipity, em que ninguém ficou ferido) a começar pelos médicos, quartéis de polícia e comunicações interestaduais. A associação ‘Ognivolda Onlas – Família e Amigos de Luca e John’ há muito que pede a alteração da lei relativa à posse de armas de fogo, especialmente para o contacto atempado com os quartéis da polícia e a introdução de disposições para prevenir crimes como as províncias. O médico assistente e a ASL nos casos em que o proprietário legal da arma sofra de problemas psicológicos ou esteja em tratamento para alteração do estado mental. Hoje, a lei estabelece que os exames médicos para várias licenças de armas de fogo sejam realizados apenas a cada cinco anos: um período de tempo em que podem ocorrer problemas mentais e mentais, no entanto, o médico assistente ou ASL pode realmente não ser capaz de se comunicar com um coordenador, uma prática contínua e regulamentada das autoridades competentes, o licenciamento Efetivamente permite ao seu titular portar armas.

Há delegados e senadores que estão cientes do problema. Um dos projetos está no Senado há dois anos: propõe “Estabelecimento de um banco de dados computadorizado centralizado para proprietários ou licenciados de armas de fogo”. Mattia Crucioli (M5S) foi a primeira a assinar: “Com esta conta – Isso é lido no texto do projeto de lei – Queremos reduzir a possibilidade definitiva de que pessoas inocentes sejam vítimas de acidentes, muitas vezes perigosos, como resultado de traumas psicológicos, estresse severo ou abuso de drogas e uso indevido de armas detidas. Compartilhar informações sobre os proprietários de armas e sua patologia potencial é de fundamental importância para evitar tragédias inteligentes. O compartilhamento de informações sobre o titular e sua privacidade deve ser garantido de forma muito precisa, o que deve ocorrer exclusivamente entre agentes de segurança pública e pessoal médico. Até o momento, tudo foi deixado à iniciativa de profissionais de saúde pessoais que não têm acesso ao cadastro informatizado e têm grande dificuldade em saber se seus pacientes estão armados ou não. O propósito do projeto de lei não é impedir o porte ou porte de armas, mas amenizar as restrições e, se necessário, revogar as autorizações ”.

Uma arma de fogo é uma ferramenta de morte, e é impensável confiar (e confiar) na vontade de médicos individuais e de membros da família a critério de cada um. Precisamos dar um passo adiante, criando um cadastro eletrônico integrado com a “benção” da Viminel-Ministério da Saúde, que não pode mais esperar com os dados de todos os proprietários legais de armas. O registro de computador entre médicos / funcionários locais de saúde e a sede da polícia deve notificar imediatamente os detentores de armas legais sobre problemas de saúde mental: a lei prevê isso há 10 anos. Os médicos responsáveis ​​pelo tratamento e as autoridades locais de saúde podem denunciar imediatamente à sede da polícia e às províncias qualquer pessoa com armas e que sofra de transtornos mentais. “Verificações” (leves) nos porta-armas são realizadas apenas a cada 5 anos, quase sempre sem exames médicos ou toxicológicos, Nem no caso dos idosos. Cinco anos é um longo período que pode originar problemas de saúde mental e mental, no entanto, o médico assistente ou ASL pode agora comunicar facilmente com as autoridades competentes, permitindo ao titular da licença continuar a possuir armas … Saúde de sujeitos qualificados, em especial saúde mental Ensaios periódicos não foram previstos durante esse período.

Historicamente difundido em uma área da coluna política, hostil aos portadores de armas (o que tradicionalmente é uma pequena grande votação e conveniente para partidos que lutam em guerras), mesmo esses medos exigem passagens rápidas. Se as regras e regulamentos forem restritos, como “proteção razoável”) são considerados próximos de sua sensibilidade. Precisamos de algumas regras e nenhuma opacidade. Para a proteção de todos, inclusive de muitos advogados que sempre respeitam todas as normas. Do contrário, você pode ultrapassar outro carro e apontar a arma na sua direção: isso não é uma foto, aconteceu há poucos dias.