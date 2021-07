Sexta-feira, 9 de julho de 2021 – 19:57

A União Europeia tenta enterrar a candidata italiana à presidência de Berlim, Esma

De Noya encabeça a lista, mas a Alemanha insiste em seu candidato

Bruxelas, 9 de julho (askanews) – Nos bastidores das empresas da UE, continua a guerra em torno da nomeação do novo chefe da independente European Financial Markets Commission ESMA. Um candidato italiano e um candidato alemão estão competindo, mas por trás do conflito pode haver mais do que uma simples questão de preferência nacional ou equilíbrio geográfico nas nomeações de topo na Europa.



O futuro papel da ESMA após o Brexit está em risco, com a libertação do mercado continental da influência da cidade de Londres e o reforço dos poderes de fiscalização da autoridade sobre todos os intervenientes no mercado de capitais da UE. Uma oportunidade discreta para aqueles que desejam manter o status quo.





A maioria na Itália e em outros Estados-Membros apoia o candidato italiano Carmine de Noya, que encabeçou a lista restrita decidida em novembro de 2020 pelo mesmo júri da ESMA com base nas qualificações profissionais, competências e experiência; A Alemanha e menos de uma dezena de países apóiam a candidata alemã Verina Rose, que ficou em segundo lugar na lista. A candidata portuguesa, terceira colocada, Maria Luís Albuquerque, está agora fora do jogo.Carmine de Noya é comissário do Consos desde 2016, tendo liderado a associação italiana de empresas listadas, Asonym, por 15 anos. Verina Rose é diretora geral e segunda em comando da Esma há 10 anos, mas tem fortes ligações com o Reino Unido, onde passou a maior parte de sua carreira anterior, trabalhando por 12 anos para a empresa britânica FSA (Financial Services Commission ) , E no Banco da Inglaterra durante os quatro anos anteriores.A presidência da Esma vai durar cinco anos, com apenas uma renovação possível. O mandato do presidente cessante, Steven Majur, expira em 31 de março, impossibilitando uma nova renovação por se tratar do segundo mandato de cinco anos. Portanto, este posto já está vago há mais de três meses. Enquanto isso, Natasha Kasanev, da França, foi nomeada como a nova Diretora-Geral a partir de 1º de junho para substituir Verina Rose.A ESMA é um dos três supervisores da UE no setor financeiro, juntamente com a EPA (Autoridade Bancária) e a Comissão Europeia de Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EOPA). A presidência de Eoba também deveria ser renovada em 2021, aliás um novo presidente já foi nomeado, a holandesa Petra Hilkema, que assumirá suas funções a partir de 1º de setembro.Para complicar as coisas para a ESMA, está o ambíguo processo de nomeação para a presidência: o Conselho da UE deve determinar um candidato nomeado com base numa lista restrita, que deve ser formalmente confirmada pelo Parlamento Europeu antes de obter o cargo.Na ausência de objeções de um “número significativo de Estados-Membros”, o apoio do Conselho da UE ao candidato selecionado deve ser o ponto de partida. Não está claro o que “apropriado” significa, e a Alemanha e outros apoiadores de Ross até agora tentaram impedir o italiano de Noya de concorrer à presidência.Após a primeira audição informal, em Dezembro passado, os candidatos italianos e alemães (mas não o candidato português) foram declarados elegíveis pelos coordenadores da Comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, mas Rose foi esmagadoramente a favor. Por razões de igualdade de gênero (é difícil ligar para Hyogema depois que ele foi nomeado Presidente da EOPA e Diretor Executivo de Kasanev Esma).Poucos dias depois, em 11 de dezembro, o Conselho fez sua primeira consulta informal: 18 Estados membros não se opuseram à escolha de De Noya como o melhor candidato. Isso significa que apenas 9 países, incluindo a Alemanha, se opuseram. Segundo os alemães (que ocuparam a presidência por seis meses do Conselho da União Europeia), um número “significativo” de estados membros não deveria ser provocado à próxima etapa do processo e deveria ser apresentado com o cargo de italiano. Parlamento Europeu.As consultas do conselho foram retomadas no início de março, quando nessa época o número de países que não tinham objeções a de Noya (ou que claramente expressaram apoio a ele) havia caído para 17, ou seja, mais dois para a maioria. No dia 17 de março o presidente português do Conselho da União Europeia organizou uma nova consulta aos estados membros, mas desta vez apenas sobre Verina Rose. O candidato alemão acatou as objeções dos cinco países, mas vários estados membros criticaram a prática atípica do presidente português, que não conseguiu superar os obstáculos.O novo presidente esloveno do Conselho Europeu pode agora tentar novamente. Há poucos dias, teve início um ataque alemão, com o porta-voz do PPE, MEP, no Parlamento Europeu, para artigos e problemas económicos e financeiros em alguns jornais (Frankfurt algemein Zeitung e Handelsplot). A Itália e o Sul foram acusados ​​de apoiar Marina Ferber (CSU) por bloquear a nomeação de Verina Rose, atrasar sua nomeação e apoiar persistentemente a candidata italiana. Argumento paradoxal que altera os próprios termos da questão, nem sequer menciona o fato de De Noya não ser Rose, que liderou os “rankings” de Esma. (Escrito por Lorenzo Console)