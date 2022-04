GP de Portugal, Quarterro: “Eu e a moto não estamos bem” – Notícias

À medida que a convulsão diminui, as complicações do M1 aumentam

O início do atual Campeonato Mundial foi particularmente suprimido, Porque M1 foi afetado em todas as pistas que corremos até agora. No entanto, como os franceses admitem, houve problemas com os testes de sexta-feira em Portugal, tanto na moto como na sua pedalada: “Isso não é fácil, eu acho Hoje a moto não está boa, mas eu também não estou.. Eu estava errando muito em mais de um ponto da pista; Eu quero dirigir com facilidade e rapidez. Esperamos que seque amanhã, mas temos que progredir no molhado de qualquer maneira”.

Guardarro então entrou em detalhes, destacando os problemas de uma motocicleta seca e molhada: “A aderência das curvas não é ruim, ao mesmo tempo Sofremos de aderência de inserção. Não tenho sensibilidade ao entrar nos cantos com as costas; Isso é uma pena, porque somos fortes em quebrar, mas não temos aderência.

MotoGP: Pagnaya Portimão critica a gravilha, Tordosi explica porquê