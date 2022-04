Os horários de greve de sexta-feira nos trens de Milão e Trenord estão em risco

batida Venha. Sexta-feira, 22 de abril é o dia escolhido pelo sindicato “Al Cobas”Agitação nacional Isso inclui todos os trabalhadores do setor público e privado. Os trens regionais que podem parar em Milão e outras partes da Lombardia sempre causam grandes transtornos ao setor de transporte.

Pessoal TrendardA empresa disse em comunicado que a greve duraria da meia-noite às 21h do dia 22 de abril. No entanto, os problemas para os passageiros devem incluir: “Em vista dos dados de associação contidos em anúncios semelhantes e anteriores, não haverá interrupção no tráfego ferroviário na Lombardia”, sublinha a empresa. Concordo que “os trens podem ser cancelados de tempos em tempos e serão notificados imediatamente”.

No mesmo dia, todos os trabalhadores 24 horas, caixa de ar e autostrat podem cruzar os braços, das 22h do dia 21 às 22h do dia seguinte. No entanto, se o caixa eletrônico – o metrô, ônibus e bondes em Milão – não se revoltar com o transporte público.

É o mesmo “al gobus” para explicar as razões de algo batida Chamado contra o “inimigo” que está “em nossa casa”. A união de base diz “não envie armas para a Ucrânia”, “os custos da economia de emergência e de guerra não devem ser suportados em nossos ombros”, “não aumente a demanda por petróleo, gás e produtos anteriores”. Ele pede “sem ordens e sanções”, como “restrições, passes verdes obrigatórios e negação de renda para aqueles com mais de cinquenta anos” e “trazer as bombas atômicas da OTAN da Itália”. “É hora de os trabalhadores de todos os setores, juntamente com aqueles que trabalham e vivem, levantarem suas vozes contra o aumento dos preços e a guerra – o apelo do sindicato”.