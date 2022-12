Danilo pode ficar na Juventus por toda a vida: foi o que confirmou a jornalista portuguesa e CEO da Savoier Sport Agency, Claudia Garcia.

Uma possível estadia vitalícia Juventus para Danilo A Juventus poderia renovar o contrato que o vincularia ao clube.

“Ele pode terminar a carreira na Europa na Juventus, é muito apegado ao clube, mas também à cidade de Turim e aos torcedores”. Estas são as palavras Cláudia Garcia, Jornalista português e CEO da Saoirse Sport Agency fala Exclusivo para microfones calciomercato.itFala sobre o futuro Daniel, O guardião nascido em 91 está ligado Juventus Mais um ano e meio de contrato.

“Ele se sente muito bem no clube da Juventus: ganhou muito em sua experiência na Itália, mas quer continuar conquistando muitos troféus com a camisa da Juventus” Claudia Garcia reiterou, abrindo assim as portas para uma possível renovação “vitalícia” com a Juventus para o jogador de 91 anos.

Mercado de transferências da Juventus, possível renovação para a carreira de Danilo

Uma temporada importante para o futuro Juventus Aquele “Este ano ele quer A nova tarefa agora é ir para o fundo da Liga Europa, para minar o Napoli na classificação, mantendo-se no cenário internacional após a saída da Liga dos Campeões.

A situação dos funcionários negros e brancos e Daniel, Cláudia Garcia Sublinhado: “A Juventus sempre foi um time cheio de dirigentes, pessoas experientes e experientes: vindo de países com uma cultura futebolística diferente, não foi totalmente fácil para ele se encaixar como fez e se tornar uma referência no vestiário. Com sua mentalidade profissional versátil e grande cultura de trabalho, casa-se de forma brilhante com um clube tão profissional quanto a Juventus.