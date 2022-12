Mulher é morta em Trapani e marido é preso por assassinato

Ambos tinham histórias de casamento por trás deles. Ernesto Favara tem dois filhos de um casamento anterior (sua esposa morreu de doença), e Maria Amatuso tem dois filhos de histórias anteriores que não moram mais com ela. Há quatro anos, Favara e Amatusso se casaram no civil e, no mesmo ano, nasceram gêmeos. “As crianças foram entregues à comunidade habitacional por quase um ano”, explica o capitão Calabro. O casal continuou morando em uma modesta casa no bairro pesqueiro de Marinella di Selinunde, onde ocorreu o massacre.

Irmão do assassino: “Ele tinha uma faca ensanguentada”

“Eu estava em casa, estava dormindo e ouvi alguém gritando ‘socorro, socorro’, olhei para o quintal da varanda do primeiro andar e vi meu irmão no quintal com uma faca na mão.” Antonino Favara, 56 anos, diz irmão de Ernesto Favara. Os dois irmãos moram no mesmo apartamento há 5 anos: “Mas é grande, então cada um tem seu espaço”, diz. Antonino Favara voltou de Marsala para almoçar, onde fez alguns exames médicos. “Perguntei ao meu irmão o que iríamos preparar para a festa de Natal – diz o irmão do assassino – e depois fui para a cama. À tarde ouvi um choro, levantei-me, vesti as calças, peguei nas muletas. Olhei para fora e vi meu irmão ainda com uma faca ensanguentada na mão.” Antonino Favara, já ouvido pelos Carabinieri, explica: “Perguntei ao meu irmão o que ele fazia e ele respondeu: me fez perder mulheres”. O homem explica: “A esposa do meu irmão não vem para casa desde segunda-feira. Ernesto não está tolerando.

Nunca deu sinais de depressão”. As gêmeas foram entregues à sociedade habitacional.