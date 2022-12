O carro bateu na parede, matando dois amigos de 25 anos e ferindo dois meninos

Maestre – Tragédia da véspera de Natal: Hoje 5, sábado, 24 de dezembro, pouco depois, os bombeiros intervieram no viaduto de pedestres da Via della Liberta em Maestre, um carro que bateu na parede depois que o motorista perdeu o controle: dois jovens de 25 anos morreram e dois ficaram feridos Maestre.

Mais informações









vítimas Ricardo Pastrello E Tobias D’Etcher Ambos moradores do Mestre, ex-colegas de escola, colegas e melhores amigos de Franchetti.

Bombeiros chegaram com duas viaturas da sede local Renault Clio Um dos dois feridos gravemente ficou preso: o jovem chegou a ser estabilizado, mas morreu pouco depois. O outro jovem morreu no local. O Clio ferido, o motorista do MT e outro amigo foram atendidos pelos socorristas e encaminhados ao hospital. No local, para relevos, o Divisão Motorizada da Polícia da Cidade de Veneza e polícia de trânsito.

Todos os caras dentro do Clio eram do Maestre. O motorista e a menina foram hospitalizados no Ospedale dell’Angelo, suas vidas não correm perigo. Ambas as vítimas estavam conscientes, mas chocadas quando a polícia chegou. Aparentemente, eles estavam voltando para casa de uma festa em Marghera região de Vega.

De acordo com a reconstrução inicial, parece ter perdido o controle. O Clio não colidirá com outros veículos. As investigações estão em andamento para saber se ele caiu no sono, estava distraído ou estava em alta velocidade. O impacto contra a marcha da Guarda foi muito forte. O trabalho de resgate dos bombeiros foi concluído na madrugada. A mulher ferida é namorada de uma das vítimas.

Mecânica

Depois de passar a noite antes do Natal em uma festa na área de Vega, o carro trafegava no sentido Mestre de Veneza, e na reta, de acordo com as primeiras reconstruções, derrapou repentinamente para a direita e causou estragos. Lateral do ombro. Dois meninos naquele lado do compartimento de passageiros morreram instantaneamente. A frente do carro parece estar completamente danificada.

Segundo informações, o veículo capotou várias vezes e duas pessoas foram arremessadas. As cenas da família chegando ao local após serem alertadas sobre o incidente são de partir o coração.Ainda não se sabe como é que o rapaz, que conduzia a direito, perdeu o controlo, mas tudo indica que testou positivo ao bafómetro com valores acima do permitido.

vítimas

Filho de Tobit Andrea D’Echer O famoso arquiteto de Maestre, da conhecida família arquitetônica friulana (proprietários Spa D’Etcher Pozzuolo del Friuli) seguiu os passos do pai e estudou na Academia de Arquitetura de Mentrizio, na Suíça. Assim como seu amigo Ricardo, ele se interessava por basquete. Ricardo e Tobia ambos, de fato, durante seus anos de estudo Escola Secundária Bruno-Branchetti Maestre participou do projeto “Rayer School Cup” com a equipe da escola.