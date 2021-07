Dinheiro de caridade para Mercedes e o cachorro, destrua-a – Libero Codydino

Parece ruim Malika Salhi, Ajudada por uma mulher que foi despejada de sua casa por ser lésbica e duas campanhas de arrecadação de fundos cujo dinheiro foi usado para comprar um carro de luxo e um cachorro. O incidente foi relatado pela primeira vez Lucrelli selvagem. No entanto, agora os Kodakans também estão se movendo, declarando que entraram com uma queixa no judiciário “por um possível caso de fraude grave”.

Segundo a associação, “a história de Malika prova mais uma vez como é neste campo Governar pela anarquia: Qualquer pessoa pode pedir dinheiro aos cidadãos através de sites como o CofundMe, mas não tem controle sobre a real finalidade do dinheiro arrecadado, e as mesmas empresas que realizam as campanhas de solidariedade rejeitam qualquer responsabilidade por qualquer uso inconsistente dos fundos doados. Por cidadãos. Então – continua – no caso de Malika Salhi, decidimos reclamar aos promotores públicos de Milão e Florença, então eles começam Investigação sobre este assunto Diante do potencial caso de fraude grave, os gestores dos locais que realizam a arrecadação de recursos também devem identificar os fatos e responsabilidades relacionadas por não controlar e participar dos crimes identificados ”.

Parece que os esforços da garota por proteção não têm propósito. Em 2 de julho, após o início da tempestade, a jovem tornou público no Instagram que havia se mudado para várias associações. Não só isso, mas porque ele explicou O carro faz parte da “reconstrução da minha vida”, Ela tem um cachorro (um bulldog francês Pago 2.500 euros) Nada além de “um uso principal é bom”. No entanto, ainda existem muitas dúvidas, uma das quais é sobre o serviço de Lu Ain e o gerente que apoiou a menina após várias participações, Maricio Costanzo uma Bianca Berlingover.