Mercado de transferências da Juventus, Ronaldo pensa no futuro após o Campeonato Europeu

Os portugueses não falavam, mas não havia movimentos nas outras pontas (PSG, Real e United). Mesmo na casa de CR7 e Georgina não havia sinais de movimentos ou movimentos incomuns

Uma semana depois da decepção com a Bélgica, ele teve de ser excluído do Campeonato Europeu na 16ª rodada, e era hora de Cristiano Ronaldo decidir seu futuro. O silêncio em torno dos portugueses dá-nos mais credibilidade para estarmos todos os dias na Juventus, confirmando a declaração do dirigente Federico Cherubini em conferência de imprensa há alguns dias: “Não temos sinal do jogador ou da sua comitiva. equipe.

Nem mesmo grandes aberturas agora de um dos três nós apontados nas primeiras vendas nas últimas semanas: Psg (com venda de Mbappé), Manchester United (troca com Pok ்ப mon, atualmente a situação mais difícil) e Real Madrid (mas a chegada de Carlo Ancelotti não parecem ter mudado a opinião de Florentino Perez).

Em preto e branco – CR7 é encontrado sob o comando do Mole Max Allegri, com quem Zuin teve um bom relacionamento no primeiro ano, mas acabou com aquele gesto no final da partida com o Ajax, o que gerou bastante discussão. Um ato natural comandado pela raiva e frustração do momento (jogou a armadura do capitão português no chão há uma semana) porque sempre houve respeito mútuo entre o treinador e o jogador: mesmo entre os elementos de Ronaldo descritos na primavera de 2019 o vestiário mais chateado com o divórcio entre Max e o clube. Quando se desculpou com o treinador do Livorno no ano seguinte, ele não encontrou o sentimento certo com a ala. Em suma, não se importou com a ideia de voltar a trabalhar com Allegri: Cristiano sabia que teria um papel fundamental no projeto e teve a oportunidade de continuar seu recorde na Juventus. A ambição do clube é vencer na Itália e reconquistar uma posição na Europa. READ Covid: Federica, não enterre na ordem de toque de recolher - política

Casa Ronaldo – Enquanto isso, momentos da vida cotidiana normal são desfrutados dentro da casa do futebolista em Turim. É verdade que Cristiano e Georgina não se viam desde o final do campeonato (chegou a Lisboa directamente de Bolonha e tirou uns dias de folga para se aposentar com a selecção portuguesa), mas a rotina das cooperativas e funcionários nacionais com a tarefa de manter tudo em ordem desde a vila nas montanhas ali. Depois daqueles filmes que retrataram uma empresa de transporte responsável por substituir alguns dos carros do campeão há algum tempo e intimidaram os fãs, presume-se que não houve nenhuma cena comovente no passado. Assim, em Turim, como Continosa, a chegada de Cristiano está prevista para depois das férias.

Data limite – O contrato do CR7 com a Juventus termina em 30 de junho de 2022. O tamanho do seu contrato (líquido de 31 milhões por temporada) apaga qualquer conversa sobre a sua relação no ano passado, mas as notícias filtradas portuguesas não foram confirmadas – até agora – com uma extensão até 2023 com um ajustamento sazonal para baixo. Nesse sentido, o presidente Andrea Agnelli explicou que “ainda estamos concluindo o conjunto de bancos que nos acompanharão no crescimento do capital, e então todas as avaliações de riscos operacionais serão feitas”. Ronaldo foi um dos primeiros a cobrir várias áreas. Até o momento, tem um MPV positivo, a rede Covit. Vamos começar por aí e fazer todas as avaliações ”. Então, agora, Cristiano Ronaldo está aqui para honrar o contrato assinado no verão de 2018. Amanhã não é certo, mas a ligação entre Mendes e Cherupini nos próximos dias pode fechar firmemente a hipótese de uma venda antecipada. READ Calciomercado Roma, quem fica, quem vai embora: Milic está de volta à moda

3 de julho de 2021 (alteração em 3 de julho de 2021 | 21:37)

