“Sem apertar as regras, seriam infecções em expansão nas férias”

O Variante delta Viajar em barcos e aviões de férias. “Só quem foi vacinado pode ir para o exterior ou entrar no nosso país”, diz o professor. Andrea Chrysanthemum.

Variação delta em Roma, de Pietrolatta a Célio: mapa de infecções

Férias com Inglês

O que é desconhecido? Alguns dados: Na última semana da IPSA, 71 voos de cidades do Reino Unido pousaram no dia 21 de ontem. Malta é outro local mediterrâneo porque aparece na lista verde do governo britânico porque a evacuação já começou. Bem, em Roma tentamos filtrar a invasão de fãs britânicos para controlar a propagação da variação do delta, enquanto milhares de italianos e milhares de turistas do Reino Unido (onde a mutação) começaram da Índia agora dominam e estão cada vez mais dominando e aumentando nos principais destinos turísticos europeus nos mesmos aeroportos, nos mesmos hotéis, assim como passes em bares e restaurantes. O perigo de uma recorrência do que aconteceu no verão passado é real, com milhares de italianos, principalmente jovens, voltando para as férias no meio da Europa (mas também na Costa Smeralda). O alarme tocou desde ontem, pela primeira vez em muito tempo, com 932 casos positivos notificados em relação ao sábado anterior. Isso já ocorreu no Reino Unido e em Israel, onde a disseminação da variante delta (22 por cento na Itália), à luz da taxa de transmissão disruptiva, poderia levar ao recomeço das epidemias. Eles aumentam muito rapidamente quando a vacina ainda não é adequada: até o momento, apenas 33% dos italianos têm cobertura vacinal completa, o que interrompe essa mutação; Isso significa que 67 por cento ainda não foram vacinados com a primeira e a segunda doses, e mais de 60 delas (aproximadamente 6 milhões). Aquele com a variante delta é uma aposta na velocidade: só ganharemos se a velocidade da vacina for maior do que sua propagação. Precisamos de tempo. O Reino Unido e Israel mostram que os efeitos da variação são clinicamente leves quando a maioria da população está protegida, mas bastante dramáticos se a porcentagem de vacinas for tão baixa quanto na Rússia. Feriados e controles ineficazes podem ajudar a Delta a funcionar mais rápido do que as vacinas.





Variações, não apenas alfa e delta: por que se preocupar aqui, por que não

O professor explica Andrea Chrysanthemum. um maluco. Motivos econômicos e turísticos já estão na prática, mas é preciso coragem para permitir a viagem apenas para aqueles que foram vacinados com a primeira e a segunda dose. Apenas um com variação delta não é suficiente. Portanto, de acordo com o professor Krishanthi, teria sido adequado fornecer a vacina para os italianos que desejam passar férias no exterior e para os turistas estrangeiros que desejam passar as férias na Itália. Professor, Green Pass e muitos outros países encontraram uma alternativa em um ponto onde as regras não são adequadas para todos: a obrigação de se submeter a testes de antígeno 48 horas antes de entrar em um determinado país.

«Eles são inúteis – reduz o professor Krishanthi – Se queremos controles seguros e eficazes, devemos impor tampão molecular a todos. Você não está vacinado, mas quer vir para a Itália de férias ou está voltando de férias no exterior? No mínimo, você deve fazer isso com um pano molecular que verifique se é negativo. Os medicamentos antigênicos, por outro lado, não são muito confiáveis. Devo dizer que nem todos os especialistas pensam como o crisântemo, há quem acredite que o antigênico (pano rápido) é um bom filtro, e quase todos os países europeus estão satisfeitos com essa verificação. Deve-se acrescentar que, apesar de as Ilhas Palmer ouvirem cidadãos de outras partes da Espanha (como os milhares de alunos que vieram para as últimas férias escolares), a erupção máxima de Palma de Maiorca se desenvolveu com números sem precedentes. ), Certificado de teste de antígeno negativo.

Esperando setembro

O vínculo contra a diversidade delta é tão fraco que a UE tem regras uniformes: a Itália impõe um isolamento aos britânicos, por exemplo, embora não seja possível escapar do controle; Espanha, França ou Malta no. Verdade verdadeira – diz Krishanthi – precisamos nos preparar para um outono em que os casos irão aumentar. Melhore a capacidade de rastreamento e isole os positivos. Penso nos anciãos da RSA que foram vacinados no início da campanha em janeiro, que precisavam de uma terceira dose para os fracos, porque já haviam se passado 8-9 meses desde a vacinação ”.