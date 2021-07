+



Cristiano Ronaldo é a personalidade mais bem paga do Instagram (Imagem: Revelação)

Cristiano Ronaldo acumula recordes desde que deixou o Sporting, a equipa lisboeta que se tem manifestado no futebol. Com caminhos para dois dos clubes mais ricos do mundo, Manchester United (Inglaterra) e Real Madrid (Espanha), o atual atacante da Juventus (Itália) tem cinco títulos como o melhor jogador do mundo e vários títulos conjuntos.

Apesar de sua habilidade técnica para determinar partidas, Ronaldo ganha um salário de R $ 36 milhões por ano no clube italiano e, mesmo aos 36 anos, ainda é um dos atletas mais bem pagos do mundo. No entanto, a cozinha portuguesa não é só para o publicitário.

Patrocinadores como Clear, Hair Care e LiveScore, um aplicativo de atualização de jogos em tempo real, alocam somas significativas de dinheiro para confiar na imagem de um atleta ao promover seus produtos.

Ronaldo é o personagem mais seguido e pago do Instagram. De acordo com o jornal britânico The Guardian, cada postagem em português é de US $ 1,6 milhão, um aumento de 80% em relação a 2019. Em um ano, o jogador fatura mais de US $ 40 milhões com as redes sociais, o que é 10% a mais que sua mensagem astrológica. Salário do futebol.

Esses altos valores têm algumas explicações. Em um ano e meio, a estrela adicionou 125 milhões de seguidores à sua conta. Hoje, 308 milhões de usuários acompanham o dia a dia do jogador. Esses números garantem um alto nível de participação. Um exemplo é o post sobre a eliminação da Seleção Portuguesa do Troféu dos Campeões na passada segunda-feira (28/6) com 8,9 milhões de gostos e 90 mil comentários.

As postagens de Cristiano Ronaldo se envolvem mais (Foto: Divulgação – Instagram)

Para se ter uma ideia, na quarta-feira (30/6) o post anterior de PPP Juliet Freer teve 3 milhões de curtidas e mais de 60 mil comentários. O vencedor do reality show global tem pouco mais de 31 milhões de seguidores no Instagram.

Depois de Ronaldo, o ator Twain Johnson recebeu o anúncio mais bem pago nas redes sociais, ganhando US $ 1,52 milhão por postagem, e a cantora Ariana Grande, US $ 1,51 milhão. A socialista Kim Kardashian está em sexto lugar entre os dez primeiros na lista da folha de pagamento, com US $ 1,41 milhão. Imediatamente depois dele, apareceu a estátua do Barcelona (Espanha) com o argentino Lionel Messi com US $ 1,16 milhão.

