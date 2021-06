O desafio de Mourinho

Ganhou seus 25 troféus, Jose mourinho Com o passar dos anos, tornou-se um ícone, uma marca global. De sucessos com Porto, Al Chelsea, Da empresaInter Al Real Madrid E então passou Manchester United E isto Tottenham. Os portugueses tiveram de ultrapassar muitos obstáculos, conseguindo sempre proteger a equipa e manter os soldados ao seu lado. Entre as melhores armas da especial, está também o aspecto psicológico: segundo seus ex-jogadores Mourinho Ele é muito bom em tocar as pontas certas e no dedilhar as cordas de cada músico, ele sempre fará o seu melhor, além de suas possibilidades. Mourinho está sempre apertando seus meninos para mantê-los acordados, sempre cheio de adrenalina para derramar em campo.

Para isso, ele também utiliza a praça, as coletivas de imprensa, sabendo como incendiar o ambiente e como utilizá-lo para carregar a equipe.

Todos os materiais que combinam muito bem com o ambiente romano estão prontos para brilhar para algo especial com todas as vantagens e riscos da caixa. O ambiente está pronto para um novo general depois de Capello, mas o desafio aqui é muito difícil. Talvez a vida portuguesa não seja tão difícil ou, em alguns aspectos, é mesmo. A Roma não ganha nada há mais de dez anos, o que é implacável e muito longo, o que torna a praça mais sujeita a oscilações de humor e esses picos são positivos e negativos, muitas vezes citados por ex-jogadores e treinadores. Com tal ambiente, Mourinho vai a um casamento e será interessante entender como o treinador da Louisiana abordará este mundo, Desde as primeiras conferências de imprensa. Hoje em dia, os europeus têm um clima mais calmo graças a. Calma clássica antes da tempestade.