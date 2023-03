Redes sociais e arbitragem são implacáveis

Cristiano Ronaldo envergonhou os portugueses na noite europeia. Árbitro, mas as redes sociais não o perdoaram

Alguns acreditam em uma coisa: bom e ruim, nesse caso é sempre melhor estar na boca dos seus fãs ou dos seus haters. E Cristiano Ronaldo, goste ou não, está sempre na boca de todos.

Ontem, Portugal marcou um golo no jogo fácil e vitorioso da sua equipa, fora de casa, frente aos campeões, Luxemburgo. Já não é novidade com base nos números que sempre acompanharam CR7 ao longo de sua carreira. O que aconteceu no noticiário de ontem, o árbitro e a torcida realmente não perdoaram, foi uma simulação clara, sensacional, daquela que se viu a centenas de metros de distância, uma artimanha para pegar o árbitro. Isca quando você perde a bola. Resumindo, desencadeou um cartão amarelo e as redes sociais que não o enviaram.

Cristiano Ronaldo desencadeou contra a simulação social

Você pode assistir a um vídeo da simulação no final deste artigo. Aqui estamos falando dos comentários sensacionais contra Ronaldo quando o vídeo começou a circular nas redes sociais.

Sim, aparentemente ninguém de fora de Portugal prestou atenção durante o jogo, e nenhuma pessoa sã assistiu ao jogo exceto os diretamente envolvidos. “Muito ofensivo”, escreveu um. “Este é um mergulho magistral, execução 10/10”, disse outro usuário. No entanto, após o fato, Ronaldo também foi substituído. No entanto, marcar 122 gols em 198 partidas pela seleção de Portugal nunca mais alcançaria a marca sensacional. Em tudo isso um europeu saiu vitorioso. Não vamos parar de escrever que há alguém que o critica por números alucinantes e às vezes pelo que ele fez em sua carreira. Bem, vamos discutir o Ronaldo Simulator. Mas então é apenas ruído no ar.