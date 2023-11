Ele tentou suicídio estrangulando-a

Outra mulher morta pelo marido. A violência irrompeu subitamente no frenesi e na ferocidade familiares. Uma mulher em Fano (Pesaro-Urbino), no distrito de Poderino, morreu ontem à noite após ser estrangulada pelo marido.

O homem então tentou tirar a própria vida ingerindo um barbitúrico. O crime foi descoberto pelas crianças que esperavam os pais para jantar e, devido à demora, foram visitá-los. O alarme 112 foi dado por volta das 21h.

Outro feminicídio

Poucos dias antes do dia contra a violência contra as mulheres, outro feminicídio atingiu um casal de 70 anos, uma família rica que vivia numa villa ao longo de Montefeltro, uma rua isolada entre Poderino e Fano 2. A vítima é Rita. Segundo a primeira investigação da cena do crime, o marido de Talamelli, Angelo Sfugidi, é acusado de estrangulamento. Ex-empresário bastante conhecido na cidade, até há 5 anos administrava a Pizzaria Angelo em Rossiano com o irmão, administrando com sucesso um negócio há quase meio século (48 anos), originalmente sediado próximo ao antigo quartel dos violinos. Transferido para uma aldeia periférica. Em 2018, a pizzaria foi vendida para a Cooperativa iTalenty, que a utiliza para promover a inclusão de crianças com deficiência.

Investigação

O homicídio, investigado pela Polícia Estadual, foi cometido à sombra de uma doença que alterou o equilíbrio familiar a ponto de desgastar, segundo fontes, o relacionamento conjugal. Sra. Rita sofreu um aneurisma do qual nunca se recuperou totalmente do ponto de vista neurológico. Ele foi acompanhado pelos serviços de saúde domiciliares. Seu marido, Ângelo, dedicou-se desde o início aos cuidados da esposa, que estava ao seu lado e caminhava perto de casa. A saúde da mulher piorou recentemente.

Angelo Sfugidi foi encontrado pelos filhos em estado de desordem em sua casa. Às 22h30 da noite passada, uma ambulância saiu de casa via Montefeltro para levá-lo ao hospital após a tentativa de suicídio. Os investigadores estão conduzindo investigações de casa. O homem foi preso e está sob proteção policial.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero