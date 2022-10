Campeonatos Mundiais, Khanna Show: Ouro e conquistas no Campeonato Mundial na pista

Ganhou o derby italiano com o Milan e ouro com um recorde mundial em busca

No Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (França), Filippo Ganna é espetacular no esforço individual do Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de 2022.

O campeão azul cruzou a linha de chegada com um novo recorde mundial de 3’59” 636 para conquistar o título mundial, batendo o companheiro de equipe e amigo Jonathan Milan na final do ouro em 4’03” 790 para a prata.

O português Ivo Manuel Alves Oliveira (4’08” 738) subiu ao terceiro degrau do pódio, batendo o britânico Daniel Bigham (4’09” 956) na final do bronze.

A Itália conquistou assim uma dobradinha mágica que eleva para seis o número total de medalhas conquistadas neste campeonato mundial, com Top Khanna a confirmar-se como o homem mais rápido do mundo a poucos dias do recorde mundial da hora.

Não foi a melhor noite para Michele Scartezzini que terminou a corrida com 27 pontos em nono lugar. O holandês Jori Havik (76 pontos) conquistou o ouro à frente do alemão Kluge (67) e do belga van den Bosse (64).

Matteo Bianchi terminou em quinto no contra-relógio a 1 km, 1″ 906 atrás do holandês Geoffrey Hoogland, vencendo em 58″ 106. O francês Melvin Landerno (+1″ 462) e o espanhol Alejandro Martínez Soro (+1″ 765) completaram o pódio.

Elisa Balsamo, depois de uma primeira parte do dia sem brilho, fica em segundo lugar na corrida de eliminação, mas não é suficiente para subir no ranking da Omnium e chegar perto das etapas de contagem.

Azul termina em décimo lugar com 80 pontos.

A medalhista de ouro terminou à frente da americana Jennifer Valente (118 pontos), do holandês Mike van der Duyn (109) e da portuguesa Maria Martins (99).

