Veja o que fazer para o sprint final

Download de graça Aplicativo Phantommaster E Crie sua própria Liga de Futebol de Fantasia!

Betto no futebol de fantasia – O atacante esteve no olho do furacão nas últimas semanas na segunda metade da temporada que os portugueses enfrentaram de imediato de uma forma completamente diferente em relação à primeira fase do campeonato.

Seus principais gols na primeira temporada da Top Italian Football League foram 8. Para muitos treinadores de fantasy, a casa de leilões em janeiro foi a base para decidir se continuar apostando nele mesmo no segundo tempo ou se concentrar nas melhores oportunidades.

No entanto, para todos aqueles que decidiram a primeira hipótese, eles estavam relutantes em gerenciar uma situação completamente diferente em relação às previsões. Com Beato Cada vez mais devastador e muitas vezes sem votos suficientes, pelo contrário, todos os seus treinadores de fantasia podem ter decidido vários dias.

Betto no fantasy de futebol: como gerenciá-lo na corrida final da temporada

Competição de Nápoles, a vitória da Azzurri por 2 a 1 foi a infeliz atuação de um atacante que não conseguiu mais atacar a camisa defensiva do inimigo como já havia feito. Ele também teve uma oportunidade atraente para liderar, no entanto, que ele não conseguiu usar adequadamente. A juntar à devastação da fase defensiva, temos a imagem perfeita da rivalidade negativa estabelecida pelos portugueses, devido ao primeiro golo napolitano.

Excluindo o desempenho de hoje, até agora Beato Como mencionado anteriormente, ele marcou 8 gols (incluindo 4 substitutos) nos 27 jogos disputados neste campeonato. Seu Mídia de fantasia Equivalente 7,00 Mas depois do show de hoje está destinado a cair.

Como lidar com ele na final do Piancorner na liga? Seu caso é mais complicado porque ele pode voltar a marcar a qualquer momento, recuperando assim a confiança sob o gol. Próxima partida após o intervalo, vs. Coclear Essa será a última chance Beato Para futebol de fantasia. Se ele falhar novamente, ele pode ficar no banco até o final da temporada.