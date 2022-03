Alexei Paramonov, um dos principais membros do governo russo, falou das “consequências irreversíveis” das relações entre Itália e Rússia se Roma se juntar à “guerra financeira e econômica total” contra Moscou de língua francesa, e pediu ao ministro. “falcão” da defesa italiana Lorenzo Gurini; A Itália definiu as ameaças como “inaceitáveis”.

O governo russo expressou sérias preocupações hoje – conforme definido pelo governo italiano “Relatórios de Ameaças” – Em direçãoItália E Ministro da Defesa, Lorenzo Curini.

Falando na Itália esta manhã, ele foi o primeiro diretor europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Alex Paramonov. Entrevistado pela agência de notícias russa Rhea NovostiParamonov disse que “Moscou está trabalhando em um plano para responder às sanções impostas por países ocidentais ilegais e sem precedentes”. Se novas sanções forem impostas à Rússia, ele acrescentou: Os efeitos da Itália são “irreversíveis”.

“Os obstáculos não são nossa escolha. Não gostamos da lógica do ministro da Economia francês. Bruno Le Myre, Declarou uma “guerra financeira e econômica total” contra a Rússia e encontrou seguidores na Itália. Terá consequências irreversíveis contínuas.

Paramonov – que Ele não detalhou quais seriam esses efeitos – Ele lembrou que a Rússia “prestou assistência significativa à Itália” durante as epidemias do vírus corona: o pedido veio do Ministro da Defesa. Lorenzo Curiniqual é a hora Um dos principais “falcões” E aqueles que instigaram a campanha anti-russa no governo italiano. Na esteira da histeria anti-russa”, segundo Paramono, as autoridades italianas “de repente esqueceram tudo”.