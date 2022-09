No final da semana, chega o pior caos da primeira queda; Efeitos graves são esperados entre sábado e domingo »ILMETEO.it

Clima: Até o final da semana, a primeira queda ruim está chegando; Impactos fortes são esperados entre sábado e domingo

Clima: Até o final da semana, a primeira bagunça desagradável chegaParece verdade pior lá problema Imprimir outono Ele está se preparando para atingir uma grande parte do nosso país no próximo fim de semana.

Após um Sexta-feira A maior parte da Itália abrirá com o nome marcado no fim de semana, mais discretamente piorando Como resultado problema Isso aproveitará a remoção do anticiclone dos Açores, deixando nosso país descoberto, permitindo que o turbulento fluxo atlântico opere sem impedimentos.

A degradação pode ser grave E talvez até Efeitos importantes na frente Hidrologia A área mais ativa de caos e precipitação durará várias horas nas mesmas áreas, com uma parede anti-ciclone colocada nos Balcãs próximos bloqueando efetivamente o movimento para o leste do mau tempo.

Esta é uma situação que precisa ser monitorada com muito cuidado, pois pode ser perigosa Eventos de inundação.

Como a perturbação se desenvolve? E acima de tudo, quais áreas estão mais em risco?

A frente perturbada já chegará ao noroeste Entre sexta à noite e sábado de manhã Quando a primeira precipitação é esperada, mesmo na forma de chuva, até as partes do norte Toscana.

Mas nosso foco está no que vai acontecer no sábado à tarde e à noite Durante uma fase Mau tempo severo vai baterEmília Romanha), um pouco ao longo Toscanaeu’Úmbria E, sábado à noite e o mesmo Trivanetto E isto Lácio. Além disso, a chuva continuará na região noroeste.

Será um precursor de um Domingo Volátil, especialmente para alguns setoresCentro da Itália. Quando tímido Progresso Há esperado Noroesteo Mau tempo Continuará a atingir as partes orientais do Norte (nota Friul Venezia Giulia), assim como muitas regiões Lácio E CampâniaComo está chovendo aqui, pode chover localmente.

Resto do sul será afetado à noiteEste sinal eloquente de como a próxima semana será aberta em uma atmosfera agitada.