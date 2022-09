Besheria, o trabalho de restauração da fonte de sete canais começou

Na presença do comissário extraordinário do município português de Catania Federico, iniciou-se a manutenção e recuperação conservadora do mercado do peixe e dos seus principais elementos históricos. As primeiras obras realizadas pelo Porto di Piemonte Etnio foram na “Fonte dos Sete Canais”, um dos monumentos mais antigos de Catânia. No outono, ele se regenerará em algumas semanas com métodos precisos de recuperação conservadora.

Imediatamente após a restauração dos Sete Canais, os trabalhos de manutenção do Mercado do Peixe envolveram a restauração, pintura e restauração da antiga Porta Carlos V, novos sistemas elétricos e de iluminação na Galeria do Mercado do Peixe. funciona.

Os estragos causados ​​pela tempestade há um ano, de facto, tornaram necessária a realização de obras para restabelecer o funcionamento do mercado histórico da cidade, para permitir aos operadores do mercado trabalhar em condições seguras e, ao mesmo tempo, melhorar a estrutura monumental . área. , inseridos nos principais roteiros turísticos. As duas intervenções custaram um total de 110 mil euros, dos quais 90 mil foram recuperados da taxa turística, e graças à extraordinária campanha de angariação de fundos do concurso Coração Palermo-Catania, que gerou cerca de 20 mil. Os euros são destinados à preservação da área de Pescheria.