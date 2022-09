Terremoto perto de Gênova, 4,1 na escala Richter. Outros choques entre Emilia e Toscana- Corriere.it

a partir de Edição de crônicas

O sismo ocorreu a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros para o interior e foi sentido pela população. Não há relatos de ferimentos ou danos no momento

UMA terremoto de magnitude 4,1De acordo com estimativas preliminares, às 15h40 estava a poucos quilómetros do interior. Ligúria Perto de Barcagli, não muito longe Génova. As pessoas sentiram o terremoto a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros. Também em Gênova, as ondas sísmicas foram sentidas no centro da cidade e muitas pessoas saíram às ruas e até deixaram o prédio. região da Ligúria. Algumas pedras e escombros se partiram da igreja de San Michele Archangelo em Pive Ligure, a 7 km do epicentro. O chefe da Ligúria, Giovanni Totti, disse que uma estátua na igreja desmoronou.

Mais choques, mas nenhum contato

Os tremores se sucederam ao longo do dia, incluindo um Na SicíliaEtna está em seu núcleo no padrão Eles não têm nada a ver um com o outro. Foi apoiado pelo Instituto de Geofísica e Vulcanologia (Ingv). O sismólogo Carlo Meletti disse que os terremotos ocorreram a centenas de quilômetros de distância. Segundo o especialista, o terremoto de Marche é mais profundo do que os terremotos usuais dos Apeninos, localizados na faixa externa ao longo da costa, que tem uma sismicidade própria com mecanismos diferentes daqueles observados nos terremotos usuais dos Apeninos. Ocorrendo na Ligúria, uma área onde os sismos são menos frequentes e onde historicamente não foram detectados sismos fortes, os sismos têm um mecanismo diferente dos sismos dos Apeninos, estando ligados à compressão entre o leste e os Apeninos. Arc Alpine no oeste. Quanto ao terremoto na Sicília, embora tenha ocorrido na região do Etna, foi produzido por um mecanismo independente do vulcão e ligado a falhas na área conhecidas pelos sismólogos.