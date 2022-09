AdKaora aprimora a oferta de publicidade de jogos com Anzu.io

A Agência Mondatori assinou um acordo com o player de publicidade in-game, reforçando a sua oferta nos mercados italiano, espanhol e português com uma solução avançada para publicidade de jogos.

AdKaora e Anzu.io, o player de anúncios do jogo, assinaram um acordo de parceria exclusiva que aumentará a oferta do Grupo Mondatori nos mercados italiano, espanhol e português.

Graças a este acordo – que inclui a Adgage, empresa espanhola ativa em mobile marketing, adquirida pela AdKaora no final de 2021 – os anunciantes terão uma oportunidade única de atingir gamers e entusiastas, em busca de novas oportunidades de comunicação. A explosão dos jogos e do metaverso.

Pós-pandemia, a população gamer se expandiu para 3,24 bilhões de pessoas, incluindo novas faixas etárias e novas nacionalidades. A possibilidade de falar para um público predominantemente vertical, menos exposto nas telas de televisão, é, de fato, um dos drivers que motiva cada vez mais as marcas a alocar uma parte de seu orçamento em estratégias de publicidade de jogos.

Com soluções de publicidade de jogos para PC, console, celular e Roblox, a Anzu.io possui a maior rede de aplicativos e jogos da Europa no setor, definida como “Triple A” pelos principais estúdios de videogame do mundo, Ubisoft, Razor Edge. Games e Saber Interativo.

Além disso, é a primeira empresa a patentear um conjunto completo de sistemas de rastreamento de anúncios 3D e integrações com fornecedores terceirizados, incluindo Oracle Mode e IAS, que fornecem medição de visibilidade de anúncios no jogo para campanhas ao vivo e no jogo. locais.

AdKaora e Anzu.io já desenvolveram programas de publicidade de jogos que garantem, e os formatos Anzu registram taxas muito baixas de tráfego falso em comparação com outras formas de publicidade. Tudo coroado pelo alto alcance de todos os jogos anunciados: mais de 5 milhões de usuários ativos por mês e mais de 218 milhões de registros em todas as plataformas.

A possibilidade de implementar campanhas publicitárias no Roblox também é muito importante: tem o 1º número de crianças do mundo, onde mais da metade dos usuários tem menos de 13 anos e, ao mesmo tempo, o crescimento da faixa etária é rápido. 17-24. Uma oportunidade irresistível para as marcas atingirem um público muito jovem e crescente, permitindo interações com eles por meio de múltiplas experiências.

O CEO da AdKaora, Davide Tran comenta: “Hoje os videogames geram o dobro da receita em termos econômicos da indústria cinematográfica e musical e são a forma de entretenimento que mais cresce com 15 milhões de jogadores somente na Itália. mundo dos jogos está sempre em alta. Para AdKaora , entrar no mercado de forma decisiva é fazê-lo com a melhor proposta, e no primeiro encontro com o Anzu.io foi “jogar, definir e combinar”. Considerando exclusividade e projetos inovadores para marcas na Itália, Espanha e Portugal, em paralelo com Los Hermanos da Adage, estamos felizes em trabalhar com eles para desenvolver projetos multi-países .Alerta de spoiler: a integração de Tucker com um dos jogos de simulação de direção mais jogados no mundo, Anzu PlayStation ».