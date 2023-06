Um professor ausente de Siouxia respondeu ao Correio sobre professores doentes ou lavados: “Culpado de Asbromont.”

“Respondo como um jornalista que, ao contrário dele, nunca viveu no hiperurânio platônico, mas sempre ganhou o pão como professor.” É assim que o professor calabresa se apresenta como jornalista Cincia Paulina de Leoem artigo publicado em uma revista online em 2011, lançou uma resposta contundente a Gian Antonio Stella (“ele”), que naqueles dias, no Correio, publicou um artigo sobre dados sobre absenteísmo docente: “Professor doente, três vezes mais que cinzas em Reggio Calabria”. Continuando a justa proteção dos professores de Reggio Calabria e suas principais barreiras (incluindo a geografia) em comparação com seus colegas de Asti. Além de professor/jornalista e professor de Scioggia, ele foi recentemente afastado de seu cargo depois de uma longa batalha legal. 24 anos de serviço Ao todo, ela não foi trabalhar por um longo tempo 20 anos Entre ausências e licenças médicas prolongadas.

Artigo O artigo Correio Partiu de uma estatística publicada na época no documento Tuttosquala: em média, os professores de Reggio ficavam doentes 12,8 dias por ano. Três vezes e meia mais que os colegas da Asti: 3.6. «Evidências comprovadas mesmo após o maior ataque de Brunetti contra preguiçasO progresso no absenteísmo ainda está longe », Stella mencionou o então ministro da Administração Pública (governo Berlusconi IV) e sua luta histórica contra o absenteísmo dos funcionários públicos.

A diferença é o fator ambiental O professor De Leo, incapaz de responder números sem opinião, respondeu listando as enormes diferenças entre um professor que trabalha em Asti e um que trabalha em Reggio, tráfego ruim, conexões rodoviárias perigosas (La Salerno Reggio Calabria e estrada estadual 106, a “rodovia de morte”), clima e geografia. Sofrimentos (“No coração da província de Reggio Calabria encontra-se aquele monumento geológico”Aspromonte”»). Calabrian não mencionou as deficiências das estruturas escolares. Em suma, todas estas dificuldades “tornam possível Não há desculpa para não ter um professor calabresa trabalhando no Piemonte» Há muitas razões para trabalhar no Sul. Então, é isso “Fator ambiental” Fazer discriminações relacionadas com Taxa de frequência escolar Esta é a conclusão de De Leo, observando que ele escreve e defende não apenas como professor, mas também como filósofo, jornalista e colunista em publicações de “circulação nacional”. READ Conte-nos porque você ama Portugal pela chance de passar a noite por $ 250

Suspensão Para além da eficácia ou não dos argumentos usados ​​para defender os (heroicos) professores do Sul, neste longo ensaio-pedido, o autor explora a sua experiência pessoal, depois de se mudar do Sul para Trieste. ele mesmo Procedimento de suspensão “incluindo” Da cadeira com a transferência para a secretaria provincial da escola: “De 11 de setembro de 2009 a 12 de maio de 2010 fui exonerado do meu cargo, fui remunerado, um substituto foi nomeado em meu lugar e (presumo) remunerado”. O professor não se explica e o motivo dessa suspensão, mas acrescenta que foi durante sua gestão. Tarefas que não correspondem ao seu status legalEntão ela estava subempregada.

Seguiu-se uma rodada de apelos até que ela foi mandada de volta para a escola de onde veio, mas estava “disponível”. Em suma, a história de injustiça provou, em sua opinião, um desperdício de dinheiro público, que duas professoras da mesma escola eram pagas pelo mesmo trabalho: ela e uma professora substituta, mas apenas a segunda lecionava.

A Cassação Agora, se relermos todo este assunto à luz do presente julgamento do Tribunal de Cassação Confirmar remoção O professor de Leo, do papel de professor, pode se prestar a uma interpretação bem diferente. De fato, a professora foi dispensada de suas funções por Muir (escritório confirmado por cassação). “Inaptidão total e permanente para a docência” A descoberta foi feita após uma auditoria realizada em 2015 e 2016 na escola onde trabalhava. O relatório dos inspetores apontou negligência. irregularidadeAs lições incluíam “falta de linha lógica”, confusão nas explicações e “falta de critérios objetivos Em votos E má forma de organizar e preparar cheques».

Abordado por jornalistas, o professor garante agora que quer providenciar papéis e documentos explicando tudo. Acima de tudo, o aspecto da mídia da história deve ser perseguido pessoalmente. Jornalista e filósofo. READ Notícias da UE: Sega Like Trump ajuda o progresso da coalizão Portugal 2024 | Mundo | Notícias

