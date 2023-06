Mattarella recebe o rei Felipe VI em Palermo, com foco em clima e desigualdade

Palermo, . “Os efeitos das mudanças climáticas na vida das pessoas são bem conhecidos: são cada vez mais frequentes e generalizados, especialmente nas partes mais vulneráveis ​​do mundo”. Assim o Presidente da República, Sergio Mattarella, fala em Palermo durante o XVI Codec Symposium – Technology Competition in Europe. Ele foi seguido pelo rei Filipe VI da Espanha e pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa.

Ontem o Chefe de Estado actuou como “Cícero” na sua terra natal perante o Rei de Espanha e o Presidente de Portugal. À tarde, os três chefes de estado entraram na catedral de Palermo, recebidos por dom Corrado Llorifis, arcebispo metropolitano de Palermo, e fizeram uma breve visita à catedral normanda, que abriga os túmulos de Frederico II e do padre Pino Puglisi. O padre foi morto pela máfia em 15 de setembro de 1993 e canonizado vinte anos depois.

No final, Mattarella acompanhou o Rei Felipe VI e o Presidente Rebelo de Sousa numa visita guiada ao centro histórico de Palermo. No entanto, hoje, o simpósio no Teatro Massimo: “Em muitas partes do mundo, as condições de desespero e abandono somam-se à necessidade premente de dar respostas credíveis e duradouras às desigualdades crescentes – afirma o Presidente.

Enquanto o crescimento econômico global nas últimas décadas derramou alguns recursos para regiões menos afortunadas, a pandemia e as renovadas tensões internacionais, começando com a guerra desencadeada pela Federação Russa contra a independência da Ucrânia, causaram estagnação econômica. As economias são um resumo do poder de compra em todos os países e, sobretudo, nos países de baixa renda.

As tensões geopolíticas correm o risco de desencadear rupturas progressivas nas relações internacionais, como comprometer o contexto dos acordos alcançados globalmente no sistema das Nações Unidas. Um clube de nações ricas mergulhado no interesse próprio, o impulso de países líderes como os BRICS, por vezes paradoxal, para um destino de pobreza com o risco de repetir a história global do ciclo de desenvolvimento e, finalmente, o Sul abandonado”.

“As emergências por si só não podem nos guiar. O compromisso de alcançar os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas exige uma ação em larga escala, capaz de envolver o maior número possível de atores”, destaca Mattarella: “A República Italiana é chamada a fazer sua parte nesta ocasião. Nomeações multilaterais do G20 e da COP28 nos próximos meses a partir da segunda cúpula da ONU em julho sobre sistemas alimentares resilientes ao clima.

Em 2024, com a liderança do G7, a Itália terá a oportunidade de liderar a agenda de trabalho rumo à integração com os países parceiros com visão de longo prazo. As áreas de particular interesse no continente africano serão segurança alimentar, clima, energia e investimento em infraestrutura sustentável. Em jogo – alerta o presidente – está a prosperidade de todo o planeta”.

