Temperatura, mesmo queda de calor sensível de 10-12 graus Celsius, vamos encontrar as áreas relevantes! » ILMETEO.it

Clima: Temperatura, queda de calor sensível de 10-12 graus Celsius, vamos encontrar as áreas afetadas!

Temperaturas devem permanecer altas nos próximos dias Uma nova mudança no clima é iminente devido ao enfraquecimento do anticiclone de Sibiu que permite a entrada de correntes frias e instáveis ​​capazes de trazer chuva, tempestades e granizo.

A partir de quarta-feira dia 28 Um trânsito rápido de uma frente de tempestade moderada tornará os termômetros nitidamente mais frios, fazendo com que o calor africano recue um grande passo.

Podemos observar no segundo diagrama que propomos a seguir Diferenças máximas de temperatura entre dias Terça-feira 27 e quarta-feira 28 de junho: Observe as áreas coloridas azul escuroAqui devemos nos encontrar 8/10°C menos; Além disso, as áreas destacadas com cores Fúcsia Também vai diminuir 12°C, A queda de temperatura nas terras baixas é mais moderada, especialmente nas áreas fronteiriças alpinas, mas a média é da ordem de 4-6°C. Diferenças máximas de temperatura entre terça-feira, 27, e quarta-feira, 28Nos dias subsequentes fim de semanaExiste o risco de a temperatura não recuperar devido ao efeito da nova frente atlântica que pode chegar ao nosso país, valores máximos Eles não podem exceder 23-24 ° C Em princípio No nordeste, Emilia Romagna e LombardiaEspecialmente em áreas afetadas pela chuva. Tempo frio também PiemonteEspecialmente na região de Cuneo.

Em suma, oAnticiclone Scipio descansa por alguns segundos, acomodará essas invasões úmidas e frescas nos próximos dias. Preste atenção especial sexta-feira, 30 de junho Enquanto uma perturbação da França será particularmente intensa, várias partes do centro-norte da Itália serão acompanhadas por chuva, trovoadas, granizo e ventos fortes.