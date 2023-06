Renovação não chega: 120 milhões para Leo

Leo renovou com o Milan, mas sua permanência nos rossoneri é incerta: uma superoferta está pronta para tirá-lo do Milan.

Milão não tem paz. Se a tão esperada renovação de Raffaele Leo finalmente pareceu tranquilizar os torcedores rossoneri sobre o futuro do time, a mudança repentina de Donnelly para o Newcastle os animou novamente. Agora que o bilhete português corre o risco de voltar a ser vendido, há uma rica oferta no ar, que em breve poderá ser oferecida a Moncada e ao Cardeal. Até agora nada foi decidido, mas não há como negar que o clube estará pronto O negócio ronda os 120 milhões de euros.

Leo é um jogador absolutamente vital para o Milan e provou isso na última temporada também. Com 16 golos e 15 assistências, foi sem dúvida o jogador mais influente no ataque do AC Milan, afirmando-se também com excelentes atuações a nível internacional. Com apenas 24 anos, ele ainda tem espaço para melhorar. Sua última renovação de contrato lhe permitirá Deve ficar em Milão até 2028€ 5,1 milhões por temporada mais vários bônus.

Os portugueses, portanto, nesta época, Jogador mais bem pago do AC Milan, com Origi, Theo Hernandez e Bennazar por mais 4 milhões por temporada. No entanto, a nova contratação também representa o papel de estrela absoluta da equipe, e o único verdadeiro ponto focal do ataque. Com as despedidas de Ibrahimovic, do envelhecido Giroud (completou 37 anos em setembro) e dos incertos Rebic e Origi, a manobra de ataque do Milan passa essencialmente por ele. É por isso que perdê-lo seria um golpe tão devastador para as ambições de Pioli e seus jogadores.

120 milhões para Leo: negociação possível

tal figura Estará nos próximos planos do PSG, que acompanham o atacante português há algum tempo. Não é à toa que Luis Campos o contratou do Sporting de Lisboa para levá-lo ao Lille em 2018. Raffaele Leo é visto como o substituto ideal para Kylian Mbappé, tanto em termos de caráter quanto de atributos técnicos. O francês há muito é apontado como próximo de uma despedida, ainda neste verão, com os alvos do Real Madrid. Sua venda significaria um ataque imediato aos rossoneri.

Na verdade, os rumores estão circulando há semanas Mbappé não renovará com o PSG, o acordo expira em 2024. O clube francês aceitará uma oferta melhor do Real Madrid neste verão e agora está resignado com a perda de sua estrela. Com uma receita enorme para o ataque, os parisienses poderiam mirar em Rafael Leo, oferecer 120 milhões ao Milan e respeitar os parâmetros do Fair Play Financeiro. Cardinale não negaria tal possibilidade, e o mesmo vale para o lusitano.