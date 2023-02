Inter-Porto 1-0: O pé de Lukaku decide o jogo

Siga o texto ao vivo em L’Interista.it. Pressione F5 para atualizar a página!

22h55 O gol de Lukaku foi um passarinho da área para decidir o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Inter e Porto. Os nerazzurri só conseguiram abrir o placar na final e aproveitaram a superioridade numérica para eliminar Ottavio. Melhor resultado indicando receita.

94‘ Triplo apito, acabou: Inter 1-0 Porto.

93Lautaro ganha uma cobrança de falta básica. Falta um minuto.

Noventa e doisMudança no Porto: entra Borges, sai João Mário.

Noventa e doisParabéns à Cosens por ganhar um chute rápido do financiamento convencional.

90′ Quatro minutos de recuperação.

88′ Lukaku está de volta! Baleado pelo belga, mas Diogo Costa desvia como pode com o peito.

86′ Gol do Inter. Primeiro o belga acerta a trave com cruzamento de Parella, depois a bola volta para ele e o número 90 não pode faltar: chute certeiro e Inter sobem.

86′ GOOOOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOL do Inter! Lukaku!!!!!

84′ Experimente o golpe Parella de fora: chute largo, não vai funcionar.

83′ Mudança no Porto: Wendell entra no lugar de Taremi, tenta cobrir Consejo.

82′ Lukaku invade a área e Lautaro ataca, mas o chute é bloqueado pela zaga portuguesa.

81‘ Troca do Inter: entra Dumfries no lugar de Skriniar.

80′ A cobrança de falta de Kalhanoglu foi anulada pelo travessão.

78′ Odávio é expulso! Fazem-no Kalhanoglu, que é muito bom a criar oportunidade de remate, mas os portugueses cometem um erro claro e óbvio.

76′ Brozovic desvia e chuta: bloqueio português, escanteio.

75Faltando quinze, Calhanoglu lança para Cosens, escanteio ganho.

74′ Emoção para o Inter com chute de Daremi saindo a um metro da trave, defendido por Onana.

72′ Bela ação do Inter: Calhanoglu entra no lugar de Lukaku, que vê Lautaro no primeiro chute rasteiro: Toro escorrega por centímetros.

72′ Mudanças em Inzaghi: Mkhitaryan sai, talvez um pouco lesionado, Brozovic entra

70Jogada mais fragmentada: Mikhetarian caiu após um tackle. Tudo está bem com os armênios.

69′ Torcedores ásperos para Lukaku, que evita Parella, que imediatamente chuta: Bola demais não é demais

66‘ Confronto a Cosens, que está no chão com dores. O pior é o João Mário.

65Lautaro se sai bem, mas o passe de Mkhitaryan é muito urgente e ele cai rasteiro nos braços de Diogo Costa.

63Cruzamento de Cosens para Lukaku, mas Lautaro que cuspiu para fora foi favorecido pela intervenção da defesa portuguesa. Entretanto Pepe avisou.

61′ Culpa de Lautaro por Pepe.

59Calhanoglu cometeu um erro precioso para dar um respiro ao seu time. Portugal ganha coragem.

58′ Dupla mudança no Inter: sai Dzeko e entra Lukaku, sai DeMarco e entra Cosens.

57′ Incrível Onana! Uma incrível tripla chance para o Porto, um soberbo Onana duas vezes em Zaidou e Taremi. Depois parei de jogar por irregularidade. Que perigo para a equipe Inzaki.

55′ Muito bom e atencioso onana Um bom reinício do Porto negou o remate de Teremi.

54′ Bastogne errou no ataque do Porto e venceu.

52′ Maca! O meia, a um passo de marcar, passa por trás dos zagueiros e tenta acertar a trave: a bola sai ao lado.

51′ Mudança no porto: conforme mencionado, evanilson dentro galão fora.

50Galeno cai ao solo, problemas para o jogador do Porto. Olá Evanilson.

48Romelu Lukaku também começa seu treinamento.

47′ Uribe chuta de fora, tentativa de bola alta.

46′ O segundo tempo começa com o pontapé de saída do Inter

—

22.03 Equipes de volta a campo.

21.59 No intervalo, alguns jogadores começam a se aquecer em campo.

21h50 O primeiro tempo entre Inter e Porto terminou sem gols. Os nerazzurri mais perigosos no início da partida com Lautaro e Kalhanoglu e sobretudo a última chance de Bastoni no gongo. Um pênalti foi marcado por uma falta sobre Darmian. Pelo meio, Portugal esteve perto de marcar com Galeno. Espera-se uma partida tensa e ânimo em campo cheio de faíscas para o segundo tempo.

21h48 Fim do primeiro tempo.

47′ Diogo Costa é incrível! Cobrança de falta de DiMarco, Spizza Bastoni, mas o goleiro do Porto instintivamente desviou para escanteio.

47Bola de mão e último livre para o Inter com Calhanoglu.

45‘Dois minutos de recuperação.

45O cruzamento de DiMarco era esperado por centímetros de Dzeko.

44‘ Um momento confuso da partida.

42′ Tudo começou quando Onana tinha a bola na mão e o árbitro apitou, desencadeando a fúria portuguesa.

41‘Odavio Porto e DeMarco foram marcados para meias-lutas no Inter.

40′ Espíritos muito nervosos em campo. O Porto colocou imediatamente a bola de volta no campo, mas o árbitro parou tudo. Uma pequena briga começa quando Ottavio, Bastoni e DiMarco são os protagonistas.

39′ Darmian está imediatamente no chão para contato duro. Vari em ação. nada.

37′ Desde o Porto. Teremi serve de volta para Grujic, Onana é negado, mas Galen abre o gol.

35′ Odavio acerta Lautaro e Argentina reage. Um touro cauteloso deve ser cauteloso.

34′ A recuperação supercorrente de Darmian que bloqueou o ritmo de Galen. Ovação de San Siro.

32‘ Cruzamento de Darmian, Dzeko não causa impacto e Lautaro não voa. DeMarco continua a conseguir um escanteio.

31Emoção para a interdefesa de Schrijnaire, que não bate bem na cabeça e serve Ottavio a contragosto: seu chute é desviado no peito de Lautaro, propential.

30Falta de Bastoni, livre para o Porto.

28′ Calhanoglu dá um passe perfeito para Dzeko, que desajeitadamente descarta o perigo, encontrando Diogo Costa a deslizar para trás dos defesas do Porto.

27Um perigo para o Inter com o Porto a entrar na grande área, Teremi trabalha bem para o remate de Grujic.

26‘Tendo jogado fora todo o primeiro tempo e agora o Inter está recuperando o fôlego.

23‘ Taremi tenta lançar Acerbi em antecipação, mas Neelam volta e o cobre para um alinhamento no slide.

22‘ Calhanoglu é duro com Galen. Parella já havia desabado duas vezes, o que era sinônimo de um arremesso fora de posição.

20′ Uma bela descoberta de Mkhitaryan para Parella foi bloqueada por uma intervenção defensiva da defesa do Porto.

18′ De novo Inter, Calhanoglu volta a trocar escanteio com DeMarco, Diogo Costa foca e desvia novamente para escanteio.

18′ Calhanoglu raspa no centro, Lautaro sai ao longe e o remate é bloqueado para canto.

17‘ Parella assume a posição de Grujic e comete um bom erro.

16‘ O Inter tenta entrar em campo com um Porto, que pressiona muito alto, mas deixa espaço no contra-ataque.

15‘ Parella tenta um Eurogoal e acerta um chute de uma bola longa e alta.

13 Que oportunidade para Lautaro! Bastoni cai com DeMarco sacando no centro: Lautaro fica sozinho na área, mas cabeceia alto por cima do travessão e acerta feio.

10′ Calhanoglu está no terreno na área dos nerazzurri após embate com Krujic.

9′ Outro erro nos pés de Onana, começo pelos pés.

7′ O belo achado de Lautaro voou para Parella, cujo passe para Dzeko foi negado pela defesa do Porto.

5Pressione o alto porto, o que obriga Onana a faltar com os pés ao adiar.

4‘ Darmian levanta a mão de Odavio, que se recuperou, bem a tempo de começar esta partida.

3‘ Taremi em Acerbi chamou o atraso, primeiro erro

2′ Os ritmos já estão muito altos.

1′ Inter imediatamente com Darmian, um cruzamento longo, DiMarco combina na hora, mas seu remate é negado.

1Primeira onda do Porto, defesa do Inter termina com Onana.

—

21h00 Porto vai começar

20.58 A bela coreografia do Garva Nord inclui o segundo e terceiro acordes.

20.57 Equipes de campo. Começa o hino da Liga dos Campeões.

20,50 O hino do Inter começa e o estádio canta.

20.47 Nos vestiários das equipes, aproxima-se o início da partida.

20h35 Cantando e dançando nas arquibancadas do San Siro. O clima está quente e os torcedores torcem pelo seu favorito.

20.20 Equipes em campo para aquecimento. O San Siro estava em chamas.

A oitava forma oficial da Liga dos Campeões

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Verde, Cajados; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Suplentes: Handanovic, Kortas, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gossens, Bellanova, Aslani, D’Ambrosio, Carboni, Brozovic, Lukaku.

Treinador: Simone Inzaghi

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Krujic, Yurib; Odavio, Galeno, Pepe; Theremis. Subs: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, David Garmo, Rodrigo Conceição, Namasso, Andre Franago, Wendell, Tony Martinez, Evanilson, Eustaquio, Borges, Bernardo Folha.

Treinador: Sérgio Conceico

Nomeação é um desses sonhos. Quarta-feira 21:00 San Siro Entre será o palco das oitavas de final da Liga dos Campeões entre E porta. Os nerazzurri querem alcançar o grande objetivo das quartas de final e para isso precisam fazer uma grande partida diante de seus torcedores e tentar a classificação. Não perca o texto ao vivo da partida na Interista.