Risco do Spit fechar em abril? O que acontecerá com a identidade digital – Corriere.it

Os contratos de gestão do Spit expiram em abril de 2023. Para ser preciso, os contratos expiraram no final de 2022, mas a Agência Digital Itália (Agid) os estendeu oficialmente até abril. Na segunda-feira, 20 de fevereiro, o gerente geral da Agid, Francesco Paorici, reuniu-se com empresas que reiteraram os pedidos feitos nos últimos dias, a Alessandro Musumesi, chefe da Secretaria Técnica de Alessio Putti, subsecretário de Inovação. O principal problema dos gestores são os custos: os custos dos serviços de apoio a 33 milhões de cidadãos e 12.000 administrações públicas são enormes e o governo não criou condições para que os particulares adotem o SPID. Gerar fluxos de caixa para as empresas que administram este serviço.

Sem acordo, há risco de rescisão Na ausência de um acordo entre as partes, o Spid poderá ser fechado definitivamente a partir do final de abril. De fato, na reunião com a Agid, a posição da Assocertificatori tem o apoio dos 5% restantes que não são membros da associação. Assocertificatori representam 95% dos fornecedores de serviços digitais como Spid, Pec e assinatura eletrônica. Os parceiros incluem Aruba, Infocert e Post, que sozinhos publicaram 76% dos perfis do SPIT. “Dada a natureza crítica do serviço, se houver vontade política de abordar a questão da sustentabilidade econômica da organização, estamos prontos para aceitar uma prorrogação por mais alguns meses. Estamos prontos para cooperar para definir uma estratégia juntos”, disse. anunciou Carmine Auletta, presidente da Assocertificatory, em uma entrevista. Corrier della Sera Quero esclarecer o que aconteceu nos últimos dias.

Um fundo temporário para cobrir despesas e investimentos “Quando o SPIT nasceu, há 8 anos – lembrou Auletta – o legislador havia estabelecido um princípio: a infraestrutura deveria ser gratuita para os cidadãos e para a administração pública e financiada com a liquidez dos provedores. Paga por transações privadas. Pedimos repetidamente para promover o uso do SPIT para uso profissional e pessoas jurídicas remuneradas. A Condom propôs a criação de um sistema de crédito tributário para incentivar os prestadores privados de serviços, mas nada foi feito”. Em carta ao subsecretário Putti, os gestores pedem um fundo dedicado para cobrir custos de serviços e investimentos em inovação. Além disso, eles querem se envolver na estratégia do governo para o futuro da identidade digital na Itália. Preocupante e causando alguma confusão é o plano de criar um sistema único para mesclar o SPIT e o Cartão de Identidade Eletrônico ( CIE). READ Solicitação de transferência aberta para troca emocionante com a Juventus - CalciomercatoWeb.it

Uma única identidade digital Em dezembro passado, em carta ao subsecretário de Inovação Butty Correio, ele prometeu: “Não queremos nos livrar da identidade digital, mas só temos uma nacional e estatal como a que os italianos carregam em suas carteiras desde 1931”. Segundo Buti, são quatro as razões: facilitar a vida digital dos cidadãos, aumentar a segurança, tornar os serviços digitais mais acessíveis e, por fim, poupar dinheiro “porque o Spit tem um custo para o Estado”. As empresas estão céticas de que o Cie seja mais seguro e eficaz do que o Speight. Segundo o presidente da Assocertificatori, a necessidade de um cartão físico com a Cie para acessar o mundo digital é um fato “em um período histórico em que os cartões de crédito foram desmaterializados para circular pelos nossos smartphones”. Nos últimos dias, os concursos para a nova app integrada já foram lançados em março. Uma hipótese não confirmada pelo campo da transformação digital. “Escrevemos ao subsecretário para apresentar nossas demandas e agora estamos analisando o mérito. Esperamos que um acordo seja feito no interesse dos milhões de usuários que usam este serviço”, disse Aletta.