Sentença chocante dos juízes: Berlusconi pode ser insultado

A lista de elogios é incrível: “culpado”, “terrorista”, “preconceituoso”, “culpado”.

O retrato de Silvio Berlusconi, pintado por Massimo Fini na Foto Codidiano, é um colar de pérolas que brilham com sua elegância e sobriedade. Knight – como Finn o chama – “jogou um pequeno nas mãos de uma prostituta.” Ou ainda, em outra coluna que está sempre na ponta do clube: Você acha que “todo mundo é como ele, disposto a pagar suborno, ser subornado, interessado apenas em dinheiro”? Com muitas citações em latim que batem São Paulo: «Amnia Sosa Sosis.

É assim por páginas e páginas, mas para a juíza Damiana Cola está tudo normal. Os limites não foram violados, pelo que o pedido de indemnização apresentado pelo ex-primeiro-ministro deve ser rejeitado. Na verdade, ontem intitulado Verdadeiro: «b. Criminoso e perigoso: é por isso que se pode dizer. Como Finney em 2018.

O vocabulário das calúnias apaga a frase e é jogado sem um arranhão sequer no rosto de um cavaleiro no rosto de um herói da história italiana contemporânea. Ou, inversamente, não há calúnia porque os fatos são reais, porque eles devem ser colocados em um contexto em que as avaliações têm padrões sutis em vez de notícias.

Claro, ler as “acusações” contra Berlusconi é um gênero literário genuíno e, embora seja um milagre, com grande respeito pela liberdade de imprensa, esses estoques e limites permanecem.

Mas o Tribunal Civil Romano encontra uma explicação ou justificativa para tudo.

Para entender, Coway tem sua própria base para rotulá-lo de “criminoso”: com esta palavra ele quer dizer “nós somos culpados” e o magistrado lembra a “punição firme do ex-primeiro-ministro por sonegação de impostos”, justificando assim a revelação.

E o “terrorista” Berlusconi? Aqui vamos do “centro da verdade” para o “contexto do artigo” e o ambiente pode fazer maravilhas. Estamos, de fato, no contexto pré-eleitoral, com Knight definindo a sentença que o impede de ser “culpado” pelo Primeiro-Ministro durante uma manifestação: “A declaração de Berlusconi é uma expressão da desconfiança do judiciário que a pronunciou. ” Aqui, na peça, está o “terrorista” Berlusconi. Exagero? “Portanto – explica o juiz – a comparação com as então misteriosas Brigadas Vermelhas, considerando que as alegações do ator (Berlusconi, et al.) São semelhantes em termos de suposições e motivos, mas aparentemente não valem, é uma má ideia de a ordem democrática ….

Berlusconi não parece ter pegado a metralhadora ainda, mas faz um paralelo com o que é necessário: “Nesta perspectiva, comparar o ator a um terrorista – em vez de ir para a clandestinidade – dá a impressão de que ele está exercendo seu direito de criticar” de um declara que não confia em ser o líder do conselho.

Pode-se ficar insatisfeito, mas nenhuma palavra foi usada nos artigos sobre a Damiana Cola, que não a considerou compatível com as regras da democracia.

O continente que sempre foi induzido, que não vai longe, atirando frases como pedras? Berlusconi está sendo investigado por chamar de “estúpido” o ex-ministro Danilo Toninelli. Mas também deve haver limites de sanfona no continente. “Este homem mau – Finnie está caindo um pouco – esse criminoso natural, a corrupção do judiciário, o financista, esse sonegador maciço de impostos, esse especialista em vender deputados ao ruído de milhões de euros, fraude contra um órfão e um menor. .. estará sempre lá. “.Só Robert Mugabe ou Amin Dada podem se igualar a ele, mas eles são ditadores». É normal se banhar na tinta da raiva, mas isso não é um pouco demais? ” político envolvido em uma série de atividades criminosas. “

Portanto, Berlusconi também pagará custos de “ação judicial” de 10.343 euros.