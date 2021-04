A Roma decidiu que para o treinador será um desafio de duas pessoas: beco ou ala

Allegri e Sari estão lá . Os portugueses estão agindo com apoio Charles Gold Encontre o melhor perfil. Mas depois de Fonseka, um italiano oferece mais garantias de que não precisa começar de novo. Alegri e Sari estudam Roma há vários meses. Pela primeira vez desde que as comunicações começaram em setembro passado, houve um impasse. No topo da empresa, muitos consideram este o melhor. Allegri nunca desistiu, ele está esperando para ser avaliado Ofertas de roma . Ele adora a ideia de trabalhar numa quadrilha vivendo para o futebol.

O plano de Roma conspira para voar

Algo mudou para a asa nos últimos tempos. Primeiro com o braço direito de Ramadhani, Point Pedro Perera, depois diretamente com seu agente. Pinto falava com frequência Point Pedro Perera, Jogadores e ala. Nos últimos dias, Ramalani esteve na Itália, seguindo os passos do técnico de Ficline Walterno Mal posso esperar o banco voltar. A ala teve outros contatos na Itália, mas prefere Roma Para Napoli e Fiorentina. O Tottenham no exterior se ofereceu, mas no exterior eles querem que o governo não volte ao cargo. No dia 31 de maio expira a divisão que o vincula à Juventus: se o clube o liberar, ele deverá pagar multa 2,5 milhões de euros, Caso contrário, ele teria que pagar-lhe o contrato de outro ano de $ 7 milhões.

