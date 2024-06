Primeiro-ministro português promete fortalecer laços com França, de olho em África – Euractive Italia

Portugal está pronto para reforçar os laços com a França, garantiu o primeiro-ministro Luis Montenegro ao presidente francês Emmanuel Macron em Paris na quarta-feira (19 de junho), sublinhando as agendas europeias, mas também a sua influência partilhada em África.

“A nossa perspectiva não é só continuar mas sim fortalecer as nossas relações, por isso, Senhor Presidente, estou aqui não só com a intenção de dar continuidade às relações que temos, mas também de melhorá-las e de lhe dizer que temos uma área de cooperação. Será profunda e servirá ao nosso povo”, disse Elysee. Montenegro disse no palácio, onde foi recebido para um almoço de trabalho.

“Portugal e França têm uma parceria muito cruzada e histórica tanto do ponto de vista bilateral” como “dos valores e compromisso na construção da União Europeia e a nível global. e em áreas geográficas onde têm interesses comuns, “como África”, disse Montenegro a Macron.

“Estamos muito concentrados e apoiamos as principais agendas que temos hoje diante de nós na UE, como o apoio à Ucrânia face à invasão da Rússia, a monitorização da situação na Faixa de Gaza e todo o processo de recuperação económica da Europa. ” ele adicionou.

Para o Montenegro, este processo inclui “questões conexas como o desenvolvimento do mercado único, o desenvolvimento da competitividade das nossas empresas, especialmente o financiamento das pequenas e médias empresas e a gestão dos fluxos migratórios”.

O chefe do governo português felicitou também a França pela decisão de acolher os Jogos Olímpicos de Paris, dizendo querer ver o “potencial organizacional” de França, bem como dos “atletas portugueses”.

Montenegro destacou a forma como a comunidade portuguesa foi e continua a ser acolhida em França e agradeceu ao Presidente francês a sua mensagem no aniversário dos Tratados de Roma.

Antes do almoço com Macron, o montenegrino visitou o mural “Straits Urbanes” do artista português Alexandre Fardo (Wills) na Gare de Orly, onde falou aos jornalistas sobre a candidatura do antigo primeiro-ministro António Costa à presidência do Conselho da Europa.

O primeiro-ministro sublinhou as qualidades que justificam o apoio do governo português ao antigo primeiro-ministro socialista: “Porque é português, porque é pró-europeu, é portador de valores respeitáveis. Pela paz, pela democracia, pela unidade política e pela economia entre os estados da União Europeia”, em comentários transmitidos pela emissora estatal portuguesa RTP. disse ele aos repórteres.

Referindo-se ao antigo primeiro-ministro português António Costa, que pretende concorrer à presidência do Conselho da Europa, Montenegro disse que Montenegro tem a “capacidade de construir as pontes necessárias entre os Estados-membros e entre algumas sensibilidades partidárias diferentes”.

“Não vejo nenhum outro socialista na família socialista e não confio em nenhum outro socialista na Europa para desempenhar este papel”, acrescentou.

Montenegro também disse que espera finalizar a sua nomeação na próxima semana.

Macron, por seu lado, anunciou que o encontro com o Montenegro ajudou a preparar o “prazo” da próxima semana e a definir a “agenda estratégica” da Europa, bem como “uma Europa soberana, uma Europa descarbonizante, uma Europa que protege as suas fronteiras e ajuda os seus aliados”. “

“Há uma integração profunda entre nós, entre os dois países, e uma vontade de fazer as coisas em conjunto”, disse, referindo-se aos “valores que compõem o modelo europeu” e sublinhando “questões internacionais, Ucrânia”. , Médio Oriente, África”, a cooperação “mostra a proximidade de interesses e valores entre os dois países”.

“Quero dizer-vos que os laços que nos unem são as relações humanas, o respeito mútuo e a amizade, mas os laços mais importantes para a nossa Europa. Partilhamos os mesmos valores e a mesma determinação”, disse Macron.

