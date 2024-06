Rugido, depois choque, mas não foi terremoto: o que aconteceu na Toscana

A Rugido, a terra tremeu por alguns segundos. No entanto, não se tratou de um sismo, porque o INGV não registou qualquer movimento: poderia ter sido pequeno, como noticiou a imprensa toscana. Asteróide Decaiu ao entrar na atmosfera da Terra. No entanto, as próximas horas vão lançar luz sobre uma questão que, apesar de terminar sem danos ou feridos, alarmou fortemente os moradores do sudoeste da Toscana.

Tudo começou quando um tremor foi relatado na ilha de Elba por volta das 16h30 de hoje. Mas não só, sentiu-se praticamente em toda a zona sul da costa: da província de Livorno a Croceto (mas também em Versilia) os cidadãos sentiram o chão sob os pés ou os vidros das janelas a vibrar.

Tudo sugeria um choque sísmico, até o governador Eugenio Gianni falou sobre isso. Terremoto Em uma postagem inicial nas redes sociais, ele pediu que as pessoas mantivessem a calma. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia não registrou tremores na Toscana. “O choque foi sentido na ilha de Elba, sentido ao longo de toda a costa. Estão em curso verificações com a organização regional e neste momento não há feridos ou danos. – O chefe da região da Toscana escreveu mais tarde em sua página no Facebook, relatando os acontecimentos – Ouvi da Força Aérea que não houve nenhum estrondo sônico no céu da Toscana. Mesmo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia não detectou movimentos telúricos. Este choque, que muitos consideram ter sido um terremoto ao longo de toda a costa da Toscana e em parte do interior, não confirma atualmente a natureza do evento.” Mas se for um terremoto e aparentemente nem Aeronave supersônicaO que causou o rugido ouvido por dezenas de milhares de toscanos?

O jornal noticiou NaçãoÉ um Asteróide Dimensões pequenas. Esta hipótese foi reforçada pelo Instituto Geofísico Toscano-Fondazione Parsec, que foi cruzado com dados do Ingve e da Universidade de Florença: às 16h29 foi instalada uma estação de sondagem sismológica no parque infantil Sexetto (Campo Nel ‘Elba). Registou um sinal sísmico-acústico particularmente forte, detectando uma quantidade significativa de energia na atmosfera vinda do sul da ilha de Montecristo.



De acordo com dados coletados pelo Dr. Andrea Fiacci do Instituto Geofísico Toscano Fundação Parsec, a amplitude do sinal registrada foi Dez vezes Mais do que eventos registrados anteriormente, o suficiente para saturar sensores infrassônicos. Uma bola de fogo que entra na atmosfera da Terra e se desintegra completamente. Mas nas próximas horas as dúvidas terão resposta definitiva.