Adeptos esperam que Portugal vença

Milhares de portugueses reuniram-se na “fan zone” da Toca da Marinha, em Lisboa, antes do início do jogo com a seleção checa, na primeira jornada do Grupo F do Campeonato da Europa, e da vitória dos portugueses nos momentos seguintes .

“Acredito que podemos ser campeões europeus. A equipa não é só Cristiano Ronaldo, é muito mais”, argumentou Catarina Márquez, manifestando a esperança no título europeu para Portugal. Força coletiva sobre qualquer individualidade.

O torcedor Fábio Baptista também disse estar cautelosamente otimista sobre o quão longe Portugal poderia progredir no torneio. “Há equipas com muito potencial, talvez um pouco mais potencial que Portugal, como a França, a Espanha surpreendeu-me no primeiro jogo”, disse.

“Penso que temos de acreditar que a vitória nos vai sorrir no final”, concluiu o adepto português, lembrando que o plantel liderado por Roberto Martinez tem jogadores talentosos, crença partilhada por Rui Figueiredo e Ira Silva. A experiência necessária para levar Portugal à vitória.

Portugal venceu a República Checa por 2-1 no jogo do Grupo F do Euro2024, na Red Bull Arena, em Leipzig. Mais cedo, em Dortmund, a Turquia venceu a Geórgia por 3-1 na abertura oficial do grupo.

