Leo Milan, Arábia Saudita cai nos portugueses? verdadeiro

Leo Milan, Arábia Saudita cai nas mãos dos portugueses? A verdade sobre a oferta e o status do clube rossonero

Os rumores sobre uma possível oferta para este ano continuam a intensificar-se Mercado de Câmbio de Milão Da Arábia Saudita Rafael Leão. Ele quer issoAl-HilalUm elenco que já poderia contratar Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly. Calciomercato.com Explique como Por enquanto é interesse apenas do clube sauditaAinda não enviei nenhuma oferta oficial.

Segundo o que filtra a Arábia Saudita, o mediador Mário Rui já se ofereceu para trabalhar no negócio. De momento não há comunicação do clube rossonero, a menos que cheguem ofertas do mesmo valor da cláusula de rescisão, ou seja, 175 milhões de euros, não venderão os portugueses. Al-Hilal parece interessado em oferecer o máximo de 100 milhões. É por isso que, pelo menos por enquanto, o acordo não precisa acontecer Os árabes farão do atacante rossonero o décimo mais rico, triplicando seu salário para cerca de 21 milhões de euros por temporada..