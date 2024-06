Bonacini ataca autonomia distinta, lamenta proposta rejeitada de Emilia Romagna

Bolonha, 19 de junho de 2024 – Isto não se aplica Stefano Bonacini. O presidente da região da Emília-Romanha atacou ontem à noite a aprovação do decreto legislativo.Autonomia diferenteForam 172 votos a favor e 99 votos contra.

“É uma disposição errada em substância e método – na sua opinião – iniciada pela divisão da Conferência das Regiões e sem o parecer positivo dos municípios e províncias. Existe o risco de dividir o país. Mas garantir os mesmos direitos essenciais aos cidadãos de sul a norte (Lepp, Essential Benefits, ed.) é vazio sem o euro.”

Couro Cabeludo Político

GovernadorEmília Romagna Com efeito, mantém dúvidas sobre o real propósito da lei de mandato, que pretende dar maior autonomia às áreas do direito consuetudinário que a exigem. “Assim concebido – ele continua Bonacini – Não responde a nenhuma necessidade do país, mas o Primeiro-Ministro é apenas um escalpo político Geórgia Meloney Ele permitiu Liga Tem Salvini Mais uma reforma mal concebida e prejudicial, em troca de luz verde para o cargo de Primeiro-Ministro. Assim, o Primeiro-Ministro (ao qual a Liga se opôs) e o projeto de lei foram aprovados Calderoli (Bradelli d’Italia e Forza Italia foram contra).

A proposta da Emilia-Romagna foi rejeitada

Não somente: Bonacini Ele também lamenta não ter dado consentimento Proposta de autonomia Emília-Romanha avançou: “Ele compartilhou E definiram Juntamente com todos os parceiros sociais Contrato de emprego e visa gerir diretamente apenas atividades específicas nas 23 regiões, sem contravotos no conselho regional. para Para simplificar, desburocratizarDar respostas mais eficazes aos cidadãos e às empresas e poder planear as intervenções necessárias na área sem pedir um único euro a mais ao Estado”.