Novas vítimas foram tratadas. Quais medicamentos usar

Existe um método para calcular o nível de risco do paciente afetado SARS – Cove-2, Mas uma série Teste Avaliar a presença de depreciação sob estresse prático (caminhada e cadeira). Estes são alguns pontos do novo protocolo, aparentemente não os mais importantes Cuidados domiciliares. EU ‘Hidroxicloroquina Foi categoricamente rejeitado. EU ‘Heparina Isso é útil, mas apenas sob certas condições. E anticorpos Monoclonal Uma nova arma a ser extraída da assistência domiciliar, mas apenas com integração Centros Hospitalares E com pacientes de tipo limitado, a menos que já tenham pneumonia. Por fim, em caso de febre, enfocamos o paracetamol e os antiinflamatórios não esteroidais.

Um novo protocolo de atendimento domiciliar que os GPSs devem seguir no enfrentamento de um paciente positivo foi desenvolvido pela Secretaria de Prevenção do Ministério da Saúde, o qual está pronto e será divulgado nas próximas horas. Conselho Superior de Saúde.

Polêmica

Vem depois de uma longa caminhada pelo Senado, que aprovou uma agenda de solteiros no dia 8 de abril, com parecer positivo do subsecretário de Saúde Pierbolo Celeri confirmando o uso do governo da instituição de ensino superior para atualizar as diretrizes Saúde, Agenas e IFA. O texto destaca um dos comentários mais polêmicos da primeira edição do protocolo: “Esperando com vigilância”. Se não houver sintomas, mas apenas com um pano positivo, não significa que o paciente deva ser abandonado ao seu destino: o clínico geral deve segui-lo e ele deve intervir caso os parâmetros mudem. Por esse motivo, alguns valores são definidos com base nas respostas terapêuticas: Além da temperatura, os escores de atenção estão relacionados à frequência respiratória, nível de consciência, temperatura corporal para estágios iniciais e posteriores e concentração.

As novidades mais interessantes são os cuidados domiciliares, os anticorpos monoclonais: eles só podem ser tratados na primeira parte da doença, não se você já tiver pneumonia; Pacientes com risco de acabar na terapia intensiva, como obesos e diabéticos, também devem receber alguns nomes na diálise. Mas como surgiu o novo protocolo? EU ‘Empresa Farmacêutica ItalianaEm dezembro passado, ele escreveu um documento prescrevendo a administração de paracetamol e, em seguida, esperou por um paciente. Alguns profissionais de saúde não gostam dessas orientações, especialmente na área de “espera cuidadosa”. Alguns formaram o “Comitê de Assistência Domiciliar do Governo” e estão buscando o TAR. Em março, os juízes executivos aceitaram o recurso. No entanto, uma audiência pública será realizada em 20 de julho para entender como o assunto surgiu. Mas enquanto isso não há ministério, ele retorna ao Conselho de Estado e acerta. Portanto, agora voltamos ao ponto de partida. Ou seja, para orientações em 9 de dezembro. Na verdade, conforme mencionado, já está pronto um novo documento atualizado com indicações do Ministério da Atenção Domiciliar.

A nova edição aqui “ressalta a possibilidade de tratar pacientes com covitica e sintomas leves a moderados de início recente com anticorpos monoclonais”. “Quanto aos antiinflamatórios não esteróides (AINEs), a escolha relacionada ao paracetamol é deixada ao critério do médico assistente, devido à singularidade dos casos individuais.”

Substituir

Nascido do instinto de Freddie Sutter, principal manifestação das doenças infecciosas do Hospital Papa Giovanni XXIII em Bérgamo, o plano de tratamento começa com uma premissa: o mais tardar Giuseppe Remussi, diretor do Mario Negri em Milão, e seus pesquisadores: Logo que apareçam os sintomas, é preferível prescrever anti-inflamatórios, desta forma “podemos prevenir a reação inflamatória, que, se detectada a tempo, pode ser tratada em casa por um médico”. Graças a este tratamento, conforme evidenciado por um estudo publicado em ensaios clínicos e clínicos, apenas dois de 90 pacientes (2,2 por cento) foram internados no hospital (em comparação com 13, 14,4 por cento, nós, do grupo, estávamos limitados a uma espera cuidadosa, então a diferença foi de 12,2 por cento). Os dias de internação são reduzidos de 481 para 44.