Ternana-Burma 3-1, Boletins: Partibilo vence ação, Copat ruim. De Inglês

Terna 3-1 Birmânia

Marcadores: 66 ‘Sorensen, 75’ Defendi, 77 ‘Benedict Zack, 87’ Foletty

Therna

Iannarilli 6.5 – O Distant Defender também se tornou o protagonista da primeira vitória deste campeonato, sem responsabilidade pelo gol de Bento XVI, mas uma excelente defesa na cobrança de falta de Brunetta.

Gringhell 5.5 – Em apuros. Ternana ataca em repouso, mas tem problemas com Brunetta e Mihila, terminando seu jogo antes do esperado. (Proteger de 65 ‘6,5 – Ele entra e fica pronto na área do adversário, seu gol para dobrar).

Sorensen 6 – Da Birmânia à Birmânia, após nove anos. Ele acertou o alvo na Itália contra o Douglas, abrindo o placar com um bom título. Menos de um voto no erro que levou ao gol de Bento XVI que poderia ter reaberto o jogo.

Kapuano 6,5 – As costas de Ternana são uma das melhores no campo do reforço necessário para ter experiência e solidez e ex frocinone. Ele sempre vai se dar bem nas lutas com os ingleses.

Martella 6 – Ele começa com o freio de mão e pensa mais na Coreia do que na pia. Os portugueses não lhe dão dores de cabeça e o antigo Croton começa a empurrar. (Dal 80 ‘Drum SV)

Koutsoupias 5.5 – Estreando desde o primeiro minuto pelo meio-campista grego, ele se manteve bem em campo, mas teve alguns problemas frente a Brunetta. Um pouco de luz sobre a referência à Argentina. (59 ‘de Agassi 6 – Mais equilíbrio assim que ele entrar em campo).

Projeto 6.5 – Barragem de frente defensiva, atuação com a balança do Meio-campista da Úmbria. Ele vence batalhas com seus companheiros inimigos, lutas e gêneros: o que uma metade tem que fazer.

Palumbo 7 – Com movimentos certos, bons ritmos e um Mancino decente para o meio-campista de Lucarelli, ele joga um jogo equilibrado que nunca largou sua defesa. Seu melhor.

Furlon 6 – O Capitão de Ternana agarra o suficiente, corre para a pista certa quando tem espaço e manda algumas bolas interessantes para o endereço de Donnaramma. (65 ‘Partiplo 7 – Movimento da vitória de Lucarelli, o atacante da Série C entra em campo e divide a partida em duas. Ele coloca a mão em todos os golos de Ternana).

தொன்னரும்மா 5.5 – A chance de um ex-atacante do Brescia é muito limitada a um jogador com seu talento. Mandar para o lado no início do segundo tempo, único lugar que restou para sua aposta. (80 ‘Salsano SV)

Foletty 7 – O homem que pode sempre confiar neste Ternana, leva Ferry pela mão mesmo nos momentos mais suaves. Ele tem a coragem de fazer o gol que encerra a partida.

Rebanhos Cristiano Lucarelli 7 – Ele muda novamente em comparação com a temporada passada contra o Monza, jogando seu Ternana paralelo à Birmânia desde o primeiro minuto. Ele adivinha praticamente todos os lances, as mudanças são decisivas e as gravações de Bartibillo, Agassi e Defendi garantem os três primeiros pontos da temporada.

Pharma

Pombos 6 – Não há nada que possa ser feito sobre o chicote de cabeça de Sorensen, e ele sai com um problema físico. Ele nunca havia sido incomodado antes dessa ocasião. (70 ‘Buffon 6 a – Passivo dois gols, ele não pode fazer nada).

Delprado 5,5 – Ternana bate um pouco em seu caminho e, ao fazê-lo, Palumbo se perde e Marino desvia a bola pelo meio para dobrar o gol defensivo.

Gobat 5 – Primeira parte muito tranquila para a Bélgica sem perigo, mas na segunda parte foi afogada por Sorensen, que marcou em vantagem do Ternana.

Danilo 6 – Tenta manter a defesa birmanesa, faz um bom trabalho na primeira parte e na segunda parte é chamado a corrigir os erros do companheiro.

Coolipali 5 – Às vezes Maresca o chama de volta, muito arrasado na defesa, uma atuação de duas faces. Muito envergonhado da recuperação.

Zurique 5 – Você vê muito pouco. Joga algumas bolas no meio do campo, não se propõe e fica muito imóvel no escanteio, o que leva Ternana com Sorensen em direção ao gol. Sempre atrasado.

Som 5,5 – Ele para na frente da defesa, arruma várias bolas e faz o dever de casa sem grandes manchas. Em vez disso, ele sofre quando Ternana aumenta a rotação do motor no segundo tempo.

Beleza 6 – Na maior parte do jogo é o melhor em campo da equipa Dugal, leva a Birmânia pela mão e parte da direita com as melhores oportunidades de golo até ao golo de Bento.

Mihila 5.5 – Não há inimigo que o pegue quando ele brilha, tão mal que só faz isso ocasionalmente. Ele cria duas oportunidades sozinho, mas não tem atuação consistente no Liberty.

Inglês 5 – O desempenho anônimo do atacante de Marreska foi apreciado por Tudino, mas não devolveu confiança. Jogo sem remate à baliza, sempre preso nas garras de Capuano e Sorensen. (Boneca Benedict 6.5 – Ele entra com o espírito certo, perturba Sorensen e traz os Patos para o jogo por um tempo com a primeira impressão na Série B).

Coreia 5 – Dia ruim para o lateral português, ele tenta conversar com Delprado no eixo, mas vemos muito pouco. Para colocar Martella em apuros, ele perdeu a jogada e o roubo. (54 ‘de Tudino 6 – Tente dar vida à manobra de ataque, algumas perceptíveis).

Link Enzo Maresca 5 – Esta Birmânia precisa de uma ideia para outra coisa. A ausência de alguns como Man e Vasquez pode ter diminuído, mas a manobra é muito lenta, não muito perigosa na frente, apenas o chute real de Benedictz.